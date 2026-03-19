Adiós a los felpudos de siempre: su sustituto es mucho más práctico, cómodo y limpio

Los felpudos de siempre tienen los días contados, llega un momento en el que tenemos que empezar a ver a su sustituto mucho más práctico, cómodo y limpio. La entrada de nuestra casa puede cambiar de inmediato, ese felpudo que suponía una invitación a entrar, pero también a quitarse la tierra o el barro, en aquellos tiempos en los que las calles no eran como ahora. Un símbolo de una época que puede estar llegando a su fin. España se prepara para despedirlos con honores.

Empezaremos una nueva era con un sustituto del felpudo mucho más práctico y cómodo, además de limpio. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica algunos elementos que llegan para hacernos la vida más fácil. Una forma de personalizar la entrada de casa y de adaptarnos a estos tiempos que corren. Se acabó ese felpudo con una imagen o frase divertida o esos de toda la vida que se caracterizaban por una serie de detalles que, sin duda alguna, empezaremos a ver llegar estos cambios que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante.

Nos despedimos de los felpudos de siempre

Los felpudos son casi un símbolo nacional de los pueblos y las entradas de casa con mucha personalidad. Ese básico que nos ayudaba a quitarnos la tierra y el barro de los zapatos, ese elemento que suponía una transición entre lo de fuera y lo de dentro, puede acabar siendo algo diferente.

Atrás quedan los elementos que van de la mano de esos pequeños detalles que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos. Todo cambia incluso la parte más básica de nuestras costumbres que pueden parecer ancestrales, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por algo diferente.

Es hora de decir adiós a un elemento que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer el sustituto de todo un símbolo. En realidad, las tendencias actuales nos invitan a dejar los zapatos fuera de casa y no entrarlos, aunque los pasemos por este elemento, aunque podemos estar ante un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en mente, en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente.

Tiene un sustituto mucho más cómodo, práctico y limpio

Más cómodo, práctico y limpio es este local que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas entradas de las casas que pueden ser enormes, en estos tiempos en los que cada detalle cuenta de una forma diferente. Estaremos a merced de una situación que puede llevarnos a decirle adiós a este importante elemento.

Tal y como nos explican los expertos de Trafic alfombras: «Dónde instalar una alfombra, es una de las primeras preguntas que tienes que definir antes de encargar una alfombra de entrada. Existen dos alternativas principalmente, las alfombras que se instalan encima de una superficie y las que se instalan dentro de un foso o agujero. Las alfombras o felpudos encastrados están encajados dentro de un agujero hecho a medida. En caso de estar en construcción el foso, podemos con una muestra, adaptar el foso a la alfombra. La alfombra encastrada siempre se hace a la medida y profundidad del foso. Recuerda que cuando vayas a instalar un felpudo, con un foso ya hecho, debes de tener en cuenta la forma y profundidad para que la alfombra quede a ras del suelo y evitar tropiezos. En el caso de que la profundidad del foso sea superior al grosor de la alfombra, disponemos de diferentes tipos de suplementos para igualar esta altura y quedar al mismo nivel».

Siguiendo con la misma explicación: «Uno de los felpudos empotrados más habituales son las alfombras de aluminio. La múltiple combinación de estructura metálica y lamas textiles, sus diferentes grosores y posibilidad de adaptarse a cualquier medida y forma, hacen de este tipo de alfombra uno de los preferidos a la hora de elegir una alfombra para foso. Si además podemos duplicar la vida de la alfombra, al ser algunos modelos reversibles como la alfombra Topguard, hace que las alfombras de aluminio, sean una buena alternativa cuando necesitamos una alfombra para encajar en un foso».

Son productos que estéticamente quedan perfectamente integrados en las casas, no tenemos que ir a buscarlo un día de viento al jardín del vecino. Pero más allá de la parte práctica son más fáciles de limpiar y retienen la suciedad de una forma que el felpudo tradicional no puede compararse. Por lo que, apostaremos por este elemento para hacer posible esta casa en orden que queremos conseguir, empezando por la entrada.