Media España en vilo tras el comunicado de Mario Picazo sobre lo que nos espera: «Una buena dosis…»

Mario Picazo en vilo tras el comunicado de lo que nos espera, una buena dosis de un giro radical en el tiempo que nos puede afectar a todos. Este experto no duda en adelantarse a todos y darnos una serie de datos que pueden afectarnos ante este fin de semana en el que podemos enfrentarnos a una dureza máxima de situaciones inesperadas. Es hora de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que quizás tendremos que afrontar una serie de detalles que hasta el momento no sabíamos que nos tocaría vivir.

Es momento de conocer lo que puede pasar con una buena dosis de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que deberíamos tener por delante. Con estos días en los que parece que querríamos ver llegar al buen tiempo, lo que va a pasar es todo lo contrario. Nos espera un importante giro de guion que puede acabar siendo el que nos sumergirá de lleno en una vuelta al invierno en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Estaremos pendientes de una situación que puede ser esencial.

Media España está en vilo

A las puertas de un fin de semana en el que podemos empezar a ver llegar un giro radical en el tiempo, tocará empezar a visualizar un importante giro radical. Se acerca una importante borrasca que puede afectar a algunas partes del territorio que quizás hasta ahora se habían mantenido en una posición primaveral.

El buen tiempo puede tener las horas contadas, en especial, si descubrimos lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, en busca de un fin de semana en el que esperaríamos ver un destacado cambio de tendencia.

Es hora de saber qué nos estará esperando en unos días en los que cada detalle puede acabar siendo uno de los que nos dará más de una sorpresa inesperada. Estaremos a merced de esta situación que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos hará cambiar de planes en estos días en los que quizás esperaríamos más actividades al aire libre. Con la mirada puesta a un giro radical que deberemos asumir.

El experto Mario Picazo lanza este comunicado

Desde el canal de El Tiempo, Mario Picazo nos mantiene informados de todo lo que pasa en nuestro país. Tendremos que estar a merced de una situación que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca, con la mirada puesta a unos días de vacaciones en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explica Mario Picazo: «Durante los primeros meses de 2026 el sistema climático del Pacífico se encuentra en una fase de transición. Tras un episodio de La Niña relativamente débil, los modelos climáticos apuntan a que el océano podría pasar primero a una fase neutral y, más adelante, evolucionar hacia condiciones de El Niño.Según estimaciones recientes, existe aproximadamente entre un 50 % y un 60 % de probabilidad de que El Niño se desarrolle a partir del verano u otoño de 2026. Algunos modelos climáticos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas sugieren incluso que, si el calentamiento del Pacífico continúa intensificándose, el fenómeno podría llegar a convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados».

Siguiendo con la misma explicación: «Un evento de este tipo tendría repercusiones globales. Los científicos advierten que podría contribuir a que las temperaturas mundiales alcancen nuevos récords en los próximos años, ya que el calor acumulado en el océano se libera hacia la atmósfera. Sin embargo, los expertos recuerdan que las previsiones sobre El Niño todavía contienen incertidumbres importantes. La primavera es uno de los periodos en los que los modelos climáticos suelen tener más dificultades para anticipar la evolución exacta del fenómeno».

Por lo que, de momento, aunque tenemos una temperatura adecuada para la época del año con algunos altibajos puede intensificarse con el paso del tiempo. De cara a estos días la AEMET tiene claro qué puede pasar: «La borrasca Therese dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en las islas Canarias, ocasionalmente con tormenta, y que se prevén fuertes y persistentes en las islas montañosas, siendo de carácter ocasional en las islas más orientales. Nevará con probables acumulados significativos por encima de 1800/2000 metros. En menor medida la borrasca también afectará al tercio suroeste peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Extremadura y Andalucía occidental con baja probabilidad de ser fuertes y persistentes en Huelva. Por otro lado la entrada de humedad desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en los tercio este y nordeste peninsulares, Estrecho y Melilla, con bancos de niebla matinales en zonas altas y lluvias débiles en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña, también probables en el Estrecho y Melilla, así como chubascos vespertinos en el entorno pirenaico, también posibles ocasionalmente en Baleares. Cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto, y por la tarde nubosidad de evolución en montañas. Posible calima ligera en el sur y oeste peninsular. Temperaturas máximas en aumento en la mitad suroeste peninsular y en descenso en el resto, notable en el entorno pirenaico, Cantábrico oriental e interiores de la Comunidad Valenciana y aledaños. Mínimas en aumento en Baleares, Andalucía occidental y litorales del este y sureste peninsular, con descensos en montañas del tercio oriental y oeste de la meseta Norte; pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres del Pirineo, Ibérica y Canarias».