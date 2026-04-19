Unai Marrero, héroe de la Real Sociedad: «Tenía apuntado donde iban a tirar, pero no me lo creo aún»

Unai Marrero fue el inesperado MVP de la final de la Copa del Rey. El portero suplente de la Real Sociedad inscribió con letras doradas su nombre en la historia del club vasco tras conseguir la cuarta Copa del Rey de la historia del club ante un gran Atlético de Madrid. El guardameta detuvo los dos primeros penaltis que lanzaron los rojiblancos en la decisiva tanda.

«Todavía no me lo creo. No soy consciente de lo que ha pasado, estoy viviendo ahora mismo un sueño. Sabía que si llegaba el momento de los penaltis, yo, el equipo y la afición confiaban mucho en mí. No soy consciente de lo que significa esto, pero no se puede explicar», dijo el portero de 24 años.

El jugador, habitualmente suplente de Álex Remiro, disfrutó de un momento único en esta Copa del Rey. «El míster decide cuándo me debe poner y estoy muy feliz de defender este escudo y cuando me toca hago lo que hace falta», aseguró. «Toda la gente de Guipúzcoa que ha sufrido muchos años, ahora estamos viviendo momentos muy bonitos. El chico que soñaba de pequeño ha cumplido un sueño. Nuestra afición es increíble, respetuosa, se porta muy bien con la gente de casa, son los mejores», puntualizó sobre la dedicatoria.

Marrero desveló el secreto para detener los dos primeros penaltis. «Tenía apuntado dónde iban a tirar los jugadores del Atlético y por eso conseguí parar los primeros. Luego ya no la he olido», comentó sobre una tanda que tuvo hasta pique. «Yo estaba defendiendo lo mío y Musso lo suyo. Le respeto mucho y está haciendo una gran temporada. Me alegro por él», añadió.

El jugador aseguró que «le he dicho a Pablo Marín que estuviese tranquilo y que confiase en él» sobre el penalti decisivo. Y finalmente quiso tener una dedicatoria a su capitán. «Oyarzabal nos ha transmitido que es el capitán y nos ha guiado hasta aquí. Es un tipo de puta madre, cuida mucho a los chavales y hace muchas cosas por nosotros. Nos ha pedido que creyésemos y al final hemos ganado. El Atlético de Madrid ha estado muy bien», zanjó.