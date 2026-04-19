Marrero y Pablo Marín le dan a la Real Sociedad su cuarta Copa del Rey en la tanda de penaltis

Unai Marrero y Pablo Marín. Dos hombres de la casa. Dos hombres de Zubieta, canteranos de la Real Sociedad, han sido los encargados de darle la cuarta Copa del Rey al equipo txuri-urdin. Lo han hecho en una agónica tanda de penaltis donde el portero donostiarra detuvo dos lanzamientos, a Sorloth y Julián, mientras que el mediapunta colocó el decisivo en la escuadra. De esta manera, se llevaban la final ante el Atlético de Madrid, en un partido de infarto que terminó con empate a dos y cuyo resultado en penaltis fue de 4-3 para los vascos.

Y es que la Copa del Rey fue de alta tensión. Se decidió el título en la tanda de penaltis, donde Juan Musso y Unai Marrero adquirían el protagonismo. Los porteros –suplentes habituales– de Atlético de Madrid y de Real Sociedad cargaban con el peso de hacer a sus respectivos equipos campeones de la Copa. Tras una final comandada por los donostiarras hasta el tramo final de los 90 minutos, el reparto de golpes fue constante durante la prórroga.

Pero no se rompió la igualada. 2-2 al final y 2-2 tras la prórroga. Y allí, en La Caruja, aparecían Musso y Marrero para decantar la balanza. El argentino ha ganado protagonismo en las últimas semanas gracias a la lesión de Oblak, sobresaliendo en las eliminatorias contra el Barcelona. Por su parte, Matarazzo ha apostado por Marrero en la Copa y no le había salido mal, conduciéndole hasta la final y siendo el encargado de meterles en cuartos de final, en la tanda ante Osasuna.

Comenzaba la tanda el Atlético de Madrid lanzando. Lo hacía por medio de un gigante como Sorloth, que lo lanzó fatal y lo falló. Marrero metió el brazo al adivinar el lado y ponía en ventaja a la Real Sociedad. Llegaba el turno de un Carlos Soler que, tras Oyarzabal, es el mejor lanzador que tienen los donostiarras y no perdonó. Ajustado al palo, no falló, aunque lo adivinó Musso.

Marrero, héroe en los penaltis

Se ponía en ventaja la Real nada más comenzar, como sucedió en el partido. Y el drama rojiblanco adquiría un nivel superior después de que Marrero volviera a parar un penalti… ¡A Julián Álvarez! Musso respondía parándole a Oskarsson, devolviéndole la vida a los rojiblancos. Nico González ponía el empate y permitía a los de Simeone seguir soñando. Aunque no erraba Sucic y ponía el 2-1 en el marcador.

Con media tanda por disputarse, le llegaba el turno de Almada, que marcaba, mientras que Aihen Muñoz daba el primer punto de partido para los donostiarras. Si Álex Baena fallaba, se acababa, pero con mucha tranquilidad el futbolista del Atlético lo mandaba dentro. La responsabilidad recaía en Pablo Marín, que la mandaba a la escuadra para darle a la Real Sociedad su cuarta Copa del Rey.