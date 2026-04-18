La afición del Atlético respondió con una bandera de España gigante a las ikurriñas de la Real Sociedad

Antes de la pelea futbolística, batalla de banderas en la grada. El fondo de la afición del Atlético de Madrid lució una gigantesca bandera de España, escoltada por miles de menor tamaño, mientras que los aficionados de la Real Sociedad sacaron todas las ikurriñas posibles. Todo acompañado de gritos de «viva España», por parte de la hinchada del Atlético y silbidos desde el lado de la Real Sociedad.

Esto se produce después de que Arnaldo Otegi hiciera una convocatoria para convertir la final de la Copa del Rey de fútbol en un acto de reivindicación vasca. El líder de Bildu pidió a los aficionados de la Real Sociedad que llenen el campo de La Cartuja de ikurriñas para demostrar que «somos vascos, no españoles» en el duelo que les medirá con el Atlético de Madrid.

El líder secesionista, de hecho, calentó la final calificando a la afición rojiblanca como «ultra, fascista y antivasca». Otegi mostró su malestar por los cánticos que la afición del Atlético hizo al Barcelona cuando les eliminó esta semana en la Champions League. «Gritaban ‘viva España’. Es un modo de reconocer que no somos españoles, creen que ese canto nos molesta y no es así», reflexionó.

Otegi, en una entrevista con Euskadi Irratia, finalmente pidió relajar los ánimos para que no haya incidentes, aunque no dejó de recordar lo ocurrido con la muerte de Aitor Zabaleta en 1998. «La afición del Atlético es ultra, fascista y antivasca y lo sabemos muy bien. Espero que nos dejen cantar nuestras canciones y pido a los nuestros llenar el campo de ikurriñas para demostrar que somos vascos. Con eso me conformaría», puntualizó.

La Policía impidió una pelea entre radicales de Atlético y Real Sociedad

Cuando uno se da un paseo estos días por Sevilla parece que no avanza. Se mantiene atrapado en el mismo sonido de sirena y el mismo color azul. Ambos tangibles de la Policía, que lleva 48 horas blindando Sevilla para garantizar la seguridad antes, durante y después de la final de Copa del Rey que enfrentará a Real Sociedad y Atlético. Radicales de ambos equipos habían pactado, presuntamente, una reyerta en el jardín de la Alameda que fue evitada por la Policía.

Miembros de seguridad interceptaron durante la madrugada del viernes al sábado a un grupo de 150 radicales de la Real Sociedad que, en posesión de cuchillos, palos, bates y palos de hierro, se dirigían a la Alameda para batirse en una pelea campal con radicales del Atlético. La Policía interceptó a los donostiarras, les identificó y les incautó el armamento mencionado. Evitando así el encuentro con los radicales rojiblancos que hubiera desembocado en batalla campal en pleno centro de Sevilla.

Cabe recordar que el partido de final de Copa está declarado de alto riesgo por la enemistad existente entre ambos radicales. Recrudecida tras el asesinato, hace 28 años, de Aitor Zabaleta, aficionado de la Real Sociedad que fue asesinado por ultras del Atlético en Madrid antes de un partido entre ambos equipos. Más de 1.200 miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han distribuido por la capital andaluza para garantizar la seguridad.