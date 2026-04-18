Pedro Sánchez da plantón al Rey Felipe y se borra de la final de Copa por quinto año consecutivo

Pedro Sánchez ha vuelto a dar plantón al Rey Felipe al ausentarse, por quinto año consecutivo, de la final de la Copa de SM el Rey, encuentro de fútbol que disputan este sábado en Sevilla el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Como viene siendo ya habitual en el presidente del Gobierno, Sánchez sigue despreciando al fútbol español, al que no apoya, ya sea en finales u otros grandes acontecimientos.

Así, el presidente del Gobierno no ha viajado a Sevilla para asistir a la final de Copa, que sí preside el Rey Felipe VI. Por parte del Gobierno, la máxima representación es la de Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes desde hace pocos meses.

Es el quinto año consecutivo que Pedro Sánchez se borra de la final de la Copa del Rey, la gran fiesta del fútbol español. Desde 2021, el líder del PSOE no acude a este encuentro, sabedor de que puede ser abucheado por parte de las aficiones de los equipos que compiten en este duelo.

La última vez que Pedro Sánchez acudió a una final de Copa del Rey -que lleva jugándose ocho años seguidos en Sevilla, los siete últimos en La Cartuja- fue en el año 2021, cuando se jugó sin público por las medidas contra el coronavirus. Una vez que los aficionados regresaron a los estadios, Sánchez se ha borrado de forma continua de esta final de Copa, disputada desde entonces por Betis, Valencia, Osasuna, Athletic Club, Mallorca, Barcelona, Real Madrid y ahora Atlético de Madrid y Barcelona.

En esta ocasión, Pedro Sánchez sí tiene ocupada su agenda, ya que ha liderado en Barcelona la reunión llamada En Defensa de la Democracia, en la que han estado los presidentes de Brasil, Colombia o México, entre otros países. Pero, aun con ello, podría perfectamente haber viajado a Sevilla, ya que el encuentro comenzaba a las 21:00 horas y esa reunión fue por la mañana.

El continuo desprecio de Sánchez al fútbol español

Este, además de un plantón al Rey Felipe, supone otro desprecio más -y van ya muchos- del presidente del Gobierno al fútbol español. Es habitual que no se acerque por un campo de fútbol, sabedor de que no es un escenario muy proclive a su imagen. Allí tiene miedo a que le puedan abuchear o insultar y de ahí que evite exponerse de forma pública.