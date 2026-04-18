Sánchez propone en la cumbre de líderes comunistas que las redes queden sometidas al «control político»

Pedro Sánchez ha aprovechado este sábado el escenario de la IV Reunión en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona con una veintena de líderes afines, para reclamar ante el mundo una regulación global de las redes sociales. El presidente del Gobierno ha alertado de que «los algoritmos premian el odio» y ha exigido que el «poder tecnológico» quede sometido al «control democrático», una fórmula eufemística para el control político de los contenidos digitales.

La elección del escenario no es casual. El anuncio del líder socialista sobre el control de las redes se da en una cumbre de líderes comunistas como el brasileño Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum o el colombiano Gustavo Petro.

Ante ellos, el jefe del Ejecutivo ha expuesto una hoja de ruta legislativa para España y también el ámbito internacional: penalizar la manipulación de algoritmos, regular las deepfakes como delito y restringir el acceso de menores de 16 años a las plataformas sin autorización parental.

Sobre esta iniciativa, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido aún más explícito en su intervención en el foro. Bolaños ha afirmado que «en todas las relaciones de poder del mundo, los partidos de derecha y de ultraderecha, junto con los tecnoligarcas y los milmillonarios, ya no disimulan» y que actúan «de la mano». Una afirmación que, en el contexto de un debate sobre regulación de redes, lleva implícita la premisa de que los mensajes críticos con el Gobierno que circulan en las plataformas son, en última instancia, producto de una conspiración entre el poder económico y la derecha política.

El propio Bolaños ha recordado en su intervención el episodio en el que el Gobierno impulsó medidas que derivaron en presiones sobre Telegram, acusado entonces de no retirar contenidos que el Ejecutivo consideraba perjudiciales. La plataforma denunció en aquel momento que se estaba atacando la libertad de expresión.