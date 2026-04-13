La presidenta de Mexico vuelve a destacar el «avance» del Rey Felipe por hablar de «abuso» en América

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a destacar este lunes que «hay un avance» en cómo el Rey Felipe VI se refirió a la llegada de los españoles a México, poco menos que sumándose a la leyenda negra, y que a pesar de las diferencias, «nunca» se cuestionaron los vínculos diplomáticos y comerciales. Así se ha manifestado, a unos días de viajar a España para la cumbre que ha organizado Sánchez en Barcelona a la asistirán Sheinbaum, Sánchez, Lula y Petro, entre otros.

Sheinbaum ha recordado que, con motivo de una exposición en España sobre los pueblos originarios de México, el monarca hizo unas declaraciones en las que apuntó que se debería «evaluar de una manera distinta lo que fue la llegada de los españoles» a los territorios que hoy se consideran mexicanos.

El Rey Felipe, en una conversación informal, dijo ante el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, que durante la colonización de América «hubo mucho abuso», a la vez que citó las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena. Reseñó que aquellos comportamientos, vistos desde la óptica y los valores actuales, no son como para sentirse «orgullosos». Añadió que «ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día».

Estas palabras le sirven a Claudia Sheinbaum, que «hay que reconocer que ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del Gobierno español como del propio rey de España», ha aplaudido la presidenta de México durante su habitual rueda de prensa matutina.

«Hay un avance en lo que han declarado y seguir trabajando en ello y seguir diciendo una verdad distinta», alejada, ha explicado, de esa «visión muy eurocentrista de que se descubrió América» y «de que los españoles habían venido a civilizar a los pueblos que eran muy atrasados», ha cuestionado.

«América existía desde hacía muchos siglos y milenios antes», ha remarcado la Sheinbaum, que ha informado de que se reunirá con Sánchez, en el marco de esta cumbre, en la cual han confirmado su presencia, entre otros, los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva.

«La reunión a la que voy a Barcelona no es una visita de Estado», reiterando así que no tiene previsto un encuentro con Felipe VI. Asimismo, ha evitado pronunciarse acerca de la posibilidad de trasladar a las autoridades españolas una petición de perdón, en línea con lo que ya hizo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.