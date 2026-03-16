Felipe VI reconoce ante México que «hubo mucho abuso» durante el descubrimiento de América

El Rey Felipe VI ha señalado este lunes ante el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, que durante la colonización de América «hubo mucho abuso». El monarca, en una conversación informal, ha dicho también que «ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día».

A pesar de que la cita no se encontraba en agenda, Felipe VI ha acudido este lunes a la visita privada en la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, en la que ha departido con el embajador de México en España. Con estas declaraciones, el monarca se suma a las falsedades defendidas por lo que se conoce como leyenda negra.

En una conversación que se aprecia en un vídeo difundido por la Casa Real a través de las redes sociales, el Rey transmite lo siguiente a Quirino Ordaz. «También ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder. Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más», ha señalado Felipe VI.