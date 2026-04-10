La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que viajará a Barcelona para asistir a una reunión de gobiernos progresistas. La reunión se producirá este 18 de abril y acudirán también los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el anfitrión, Pedro Sánchez.

«Voy a ir a Barcelona. El 18, la próxima semana», anunció en una conferencia de prensa matutina.

La visita llega después de que México y España dieran señales de distensión en sus relaciones bilaterales tras varias tensiones por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofrezca una disculpa por los agravios de la conquista con llamamientos a profundizar el diálogo histórico y político entre ambas naciones.

Sheinbaum señaló que la reunión fue una «idea original» del ex presidente de Chile, Gabriel Boric. Asimismo, reveló que en ella estarán presentes los líderes de Colombia, Brasil, España y el de Uruguay, Yamandú Orsi. Será la primera vez que visita España como presidenta de México desde 2024.

La mandataria ha defendido en diversas ocasiones la solicitud de perdón impulsada desde 2019 por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador. La solicitud ha provocado que el Gobierno español no enviara a ningún representante al acto y generó una crisis diplomática entre ambos países.

El Rey Felipe VI reconoció el mes pasado que en la conquista de América hubo «mucho abuso», lo que Sheinbaum valoró como un «gesto de acercamiento».