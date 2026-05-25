Trump exige que Arabia Saudí, Qatar y Pakistán reconozcan a Israel para cerrar el pacto con Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha exigido este lunes que Arabia Saudí, Qatar y Pakistán reconozcan el Estado de Israel para cerrar el pacto con la dictadura de los ayatolás de Irán. Donald Trump ha dado un giro inesperado a las negociaciones con la dictadura de los ayatolás de Irán y ha elevado la presión diplomática sobre varias potencias musulmanas al exigir que se sumen de forma simultánea a los Acuerdos de Abraham como condición indispensable para sellar cualquier eventual acuerdo con Teherán.

El presidente de Estados Unidos ha asegurado este lunes que considera «obligatorio» que países como Arabia Saudí, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania formalicen su normalización diplomática con Israel si quieren formar parte del nuevo equilibrio regional que Washington trata de diseñar tras meses de tensión militar en Oriente Medio.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump ha destacado que, después de todo el esfuerzo diplomático realizado por Washington para «resolver este complejo rompecabezas», los países implicados deben comprometerse a firmar los históricos acuerdos impulsados durante su primer mandato.

La gran apuesta diplomática de Trump

La maniobra supone el mayor intento de expansión de los Acuerdos de Abraham desde su creación en 2020, cuando Emiratos Árabes Unidos y Bahréin normalizaron relaciones con Israel bajo patrocinio estadounidense. Posteriormente, se sumaron Marruecos y Sudán, consolidando uno de los principales éxitos diplomáticos del primer mandato de Trump.

Ahora, el republicano quiere ir mucho más lejos: vincular un eventual pacto nuclear o de seguridad con Irán a una reconfiguración completa del tablero regional, incorporando a las principales potencias musulmanas al proceso de reconocimiento formal del Estado israelí.

Fuentes diplomáticas estadounidenses señalan que Trump planteó personalmente esta exigencia durante una ronda de conversaciones mantenida el pasado sábado con varios líderes árabes y musulmanes. Entre ellos estaban representantes de Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Egipto, Jordania, Bahréin y Pakistán.

Arabia Saudí, el gran objetivo

La pieza clave de esta estrategia sigue siendo Arabia Saudí. La Casa Blanca considera que un reconocimiento saudí de Israel cambiaría de forma irreversible el equilibrio geopolítico de Oriente Medio y consolidaría una alianza regional frente a la dictadura de los ayatolás de Irán.

Sin embargo, Riad mantiene importantes reservas y sigue condicionando cualquier normalización al avance tangible hacia un Estado palestino, una exigencia que choca frontalmente con la actual situación política en Israel y con la guerra abierta en Gaza.

Qatar y Pakistán tampoco han mostrado predisposición pública a aceptar una exigencia de este tipo.

De hecho, fuentes diplomáticas paquistaníes ya han expresado reservas sobre una eventual adhesión sin una solución previa al conflicto palestino-israelí.

Un órdago a la dictadura de Irán

Trump fue incluso más allá al deslizar que, si prospera un gran acuerdo regional, incluso Irán podría llegar a integrarse en ese nuevo marco diplomático.

«Sería un momento histórico para la paz mundial», ha afirmado, aunque evitó concretar plazos o explicar cómo encajaría Teherán en una arquitectura regional basada precisamente en contener su influencia estratégica.

Analistas internacionales consideran que el planteamiento responde más a una apuesta política de alto impacto que a una hoja de ruta diplomática inmediata.

La complejidad de las rivalidades históricas, las tensiones abiertas tras la guerra en Gaza y la falta de consenso interno en varios países hacen extremadamente difícil una adhesión simultánea de todos los actores señalados por Trump.

Escepticismo internacional

La propuesta ha generado escepticismo incluso entre antiguos aliados de la estrategia original de los Acuerdos de Abraham. Varios expertos recuerdan que Egipto y Jordania ya mantienen tratados de paz con Israel desde hace décadas, mientras que Turquía conserva relaciones diplomáticas, aunque profundamente deterioradas.

La inclusión de Pakistán y Qatar, por el contrario, se considera especialmente improbable dada la presión interna que afrontan sus gobiernos y la fuerte sensibilidad social respecto al conflicto palestino. Aun así, Trump insiste en que la oportunidad es única.

Su apuesta pasa por convertir el eventual pacto con Irán en el detonante de una nueva arquitectura regional que redibuje por completo Oriente Medio y coloque a Israel como eje central del nuevo sistema de alianzas.