Condenan a 3 años y medio de prisión al capitán del naufragio en Indonesia en el que falleció una familia española

El Tribunal de Labuan Bajo ha condenado a tres años y medio de prisión al capitán del barco que naufragó en Indonesia en diciembre con una familia de seis españoles a bordo, con cuatro fallecidos y dos supervivientes. El hombre ha sido condenado por un delito de negligencia. El tribunal también halló culpable al jefe de la sala de máquinas, condenado a dos y seis meses de prisión.

La corte dio por válida la investigación policial que señaló que el capitán no controlaba el timón en el momento del siniestro, sino el jefe de máquinas, que no contaba con la licencia adecuada. «El capitán delegó la autoridad de navegación en otra persona. Sin embargo, la responsabilidad sigue siendo suya. El capitán está obligado a prevenir o anticipar un riesgo o peligro, no solo a responder ante la situación», se indica en la sentencia.

Los jueces también determinaron que el capitán actuó de manera negligente al no informar a los pasajeros sobre los procedimientos de seguridad, como el uso de chalecos salvavidas, y no prestar auxilio a las víctimas cuando el barco comenzó a hundirse.

En la sentencia indican también que tanto el capitán, que adquirió su licencia de navegación «mediante pago», como el tripulante desempeñaban sus funciones «sin recibir la formación» que requerían sus puestos de trabajo. El capitán «sabía desde el principio que no tenía el conocimiento adecuado, pero aun así optó por desempeñar su función» al frente de la nave.

El barco naufragó en Indonesia

El barco KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar el 26 de diciembre tras recibir el impacto de grandes olas que hicieron que la nave zozobrara. Así lo indica la sentencia.

Tras el accidente se activó un operativo de búsqueda para los cuatro españoles desaparecidos. 15 días después, los rescatistas recuperaron los cuerpos del ex futbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, Fernando Martín, su hijo, y una hija de Andrea Ortuño, quien sobrevivió junto a otra hija. El cuerpo de otro hijo de la superviviente y de una expareja nunca fue encontrado.

Además de las dos españolas y los dos condenados, otros dos tripulantes y un guía turístico también sobrevivieron.