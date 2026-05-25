Las sandalias más cómodas de este verano son de Skechers y son la mejor opción si eres de los que se pasa todo el día caminando

El verano ya está aquí y llegan también las largas caminatas, los viajes improvisados, las tardes en terrazas y los días en los que sales de casa por la mañana y no vuelves hasta la noche. En esa búsqueda constante de prendas y accesorios cómodos que permitan combatir el calor, hay un tipo de calzado que se convierte cada año en imprescindible, y hablamos las sandalias. No todas cumplen lo que prometen, pero estas de Skechers son la sensación de cara al verano.

Muchas resultan bonitas pero incómodas después de unas horas, otras priorizan la comodidad pero sacrifican completamente el diseño… Por todo ello, las nuevas sandalias Skechers Arch Fit 2.0 Sandal – Still The One se han convertido en una de las opciones más interesantes de la temporada para las que pasan buena parte del día caminando y necesitan un modelo que cuide de sus pies desde el primer paso. Inspiradas en el concepto de confort absoluto que caracteriza a la firma estadounidense, estas sandalias combinan una estética sencilla con tecnologías desarrolladas específicamente para mejorar la pisada y reducir el impacto al caminar.

Uno de los grandes atractivos de este modelo es la incorporación de la tecnología Arch Fit®, un sistema de plantilla diseñado por podólogos y desarrollado a partir de más de 120.000 escaneos de pies recopilados durante dos décadas. Según explica la propia marca, esta estructura permite distribuir mejor el peso corporal y reducir la presión en zonas sensibles del pie, algo especialmente importante para aquellas que acumulan muchos pasos diarios o sufren molestias en el arco plantar. Además, cuentan con amortiguación Yoga Foam®, una espuma acolchada que aporta una sensación mucho más suave y ligera al caminar, evitando la típica fatiga que aparece tras varias horas de uso.

Las sandalias perfectas de Skechers

Otro detalle que ha llamado especialmente la atención es que este modelo cuenta con el sello de aceptación de la Asociación Médica Estadounidense de Podología (APMA), una certificación que solo reciben productos considerados beneficiosos para la salud del pie. Este reconocimiento no es casualidad, ya que la comodidad se ha convertido en el principal argumento de venta de la línea Arch Fit de Skechers.

Más allá de la parte técnica, estas sandalias también destacan por un diseño fácil de combinar. El modelo presenta una silueta minimalista con bandas cruzadas y tejido knit, disponible en tonos neutros perfectos para el día a día. Esa combinación hace que puedan llevarse tanto con vestidos amplios como con pantalones de lino, shorts o incluso conjuntos más urbanos para viajar. Además, están fabricadas con materiales veganos y pueden lavarse a máquina, dos características cada vez más valoradas.

En un momento en el que las tendencias apuestan cada vez más por la comodidad real y no solo por la apariencia, Skechers parece haber encontrado el equilibrio perfecto en estas sandalias, que cuestan 65 euros en la tienda online de la marca. No es casualidad que este modelo esté volando de las estanterías y que estén agotándose ya algunas tallas cuando los expertos destacan constantemente su ergonomía y capacidad de amortiguación para caminar durante horas.