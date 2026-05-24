Antonelli gana en Canadá y se saca su foto soñada con Verstappen y Hamilton en el podio

Kimi Antonelli empieza a ser favorito al título mundial de Fórmula 1. El italiano se impuso en el Gran Premio de Canadá tras aprovechar el abandono de su compañero George Russell, incrementando su ventaja al frente del campeonato. El piloto de Mercedes, de paso, se sacó la foto con la que cualquier niño que sigue la Fórmula 1 sueña, compartiendo podio con Lewis Hamilton, Max Verstappen y sus 12 títulos mundiales.

Antonelli espera sumar el primero de su cuenta en este 2026 tras incrementar su ventaja en el Mundial a 43 puntos. El italiano salió indemne de una carnicería en el circuito Gilles Villeneuve con hasta seis abandonos, incluido el de un Fernando Alonso que fundió el motor de Aston Martin.

El asturiano protagonizó una primera parte de la carrera fulgurante remontando hasta la décima posición. El motor Honda de su monoplaza dijo basta cuando no se había cumplido ni un tercio de carrera. No fue el único que tuvo problemas de fiabilidad en esta prueba destacando el nombre de George Russell por encima del resto.

El británico se quedó tirado cuando iba primero en la carrera en el ecuador de la prueba dejando en bandeja un nuevo triunfo de Antonelli. La carrera fue muy monótona y sólo una lucha final entre Verstappen y Hamilton le puso picante a las últimas vueltas con ambos saldando algunas cuentas pendientes de todo este tiempo. El británico, finalmente, lo ganó con un espectacular adelantamiento en la primera vuelta.

En mitad de tanto abandono, apareció Carlos Sainz para volver a firmar una carrera sólida con su Williams para finalizar en un noveno puesto que es su mejor resultado de la temporada. El madrileño brilló en el mejor día de un Franco Colapinto que terminó sexto y que cosechó el resultado más destacado de su carrera deportiva en la Fórmula 1.

Los focos, sin embargo, se los llevó un Kimi Antonelli que se paseó en Canadá y que ve cómo su principal enemigo por el Mundial está mucho más lejos a cada Gran Premio que pasa. El italiano de 19 años amenaza el récord de un Sebastian Vettel que estableció la plusmarca de campeón de la Fórmula 1 con 23 años, 4 meses y 11 días.