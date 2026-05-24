Vidal-Quadras se desmarca en público del proyecto de Espinosa tras su reunión destapada OKDIARIO: «No son momentos para la división»

La información publicada este sábado por OKDIARIO sobre la reunión mantenida el viernes entre Iván Espinosa de los Monteros y Alejo Vidal-Quadras en el Hotel Bless de Madrid desencadenó una reacción en cadena que, lejos de desmentir lo publicado, confirmó que ambos políticos habían sido sorprendidos en un movimiento que querían mantener en la más estricta reserva.

El primero en reaccionar fue Vidal-Quadras. Pocas horas después de que OKDIARIO desvelara que Espinosa le había propuesto sumarse a su proyecto para crear un nuevo partido con el que concurrir a las próximas elecciones generales en alianza estratégica con el PP, el cofundador de Vox publicó un tuit en el que, sin mencionar expresamente a este medio, se desmarcaba con claridad de esa operación. «En la situación actual de múltiple y profunda crisis que atraviesa España hay que evitar cualquier operación que debilite electoralmente a la alternativa a Sánchez», escribió. «No son momentos para la división, sino para la unidad de acción y de propósito», añadió.

Espinosa respondió a ese tuit con un mensaje en tono de enfado que borró poco después. El contenido de ese tuit contradecía la versión que ambos tratarían de construir a continuación y confirmaba que la reunión había tenido lugar para hablar precisamente de lo que OKDIARIO había publicado. Según fuentes conocedoras de los hechos, tras borrar el mensaje Espinosa llamó a Vidal-Quadras para coordinarse y acordar una estrategia común de ataque contra este medio.

El resultado de esa coordinación se plasmó en dos nuevos tuits de Vidal Quadras. En el primero aseguró haber sido «objeto de espionaje», fotografiado «sin su conocimiento ni consentimiento en una reunión privada» y víctima de una información «en gran medida inexacta». En el segundo recogía cable de forma explícita: «Desmiento absolutamente haber recibido una propuesta para incorporarme a un partido de nueva creación. La política dentro de un partido terminó para mí hace once años para siempre».

Espinosa de los Monteros cerró la secuencia con el tono intimidatorio que ya ha empleado en otras ocasiones contra medios de comunicación. «Lo mejor que pueden hacer es rectificar rápidamente la conversación que se han inventado», escribió.

Según fuentes consultadas por este medio, el proyecto político que está pergeñando Espinosa no aspira a convertirse en una fuerza de implantación nacional, sino a presentarse de forma selectiva en determinadas circunscripciones con un objetivo estratégico muy concreto: actuar como bisagra que permita al PP gobernar sin necesidad de pactar con Vox.