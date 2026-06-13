Herida grave la senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, en un accidente de tráfico

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Pamplona), María José Ortega, ha resultado herida grave tras sufrir un accidente de tráfico. Debido a las lesiones, cuyo alcance se desconoce, la regidora ha sido evacuada en un helicóptero medicalizado hasta la UVI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

El accidente se ha producido en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201 poco antes de las 14:25 horas. El coche en el que viajaba la senadora popular fue embestido en una colisión frontolateral tras asistir a un acto festivo en Menaza, pedanía de Aguilar de Campoo.

«Los alertantes informan al 112 por el choque de los dos turismos, en los que viajan tres personas que han quedado heridas», ha informado Emergencias 112 Castilla y León.

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Conducía el vehículo el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla, su esposa y una hija, según publica el diario El Norte de Castilla.

«La sala de operaciones del 112 avisa a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Aguilar de Campoo y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud y un helicóptero medicalizado», han informado.

La alcaldesa fue evacuada en helicóptero sanitario, mientras que el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados en ambulancia convencional hasta el Hospital Río Carrión, en Palencia.

Hasta el lugar de los hechos acudió, además del helicóptero medicalizado, una unidad medicalizada de emergencias, una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl, la Policía Local de Aguilar de Campoo y la Guardia Civil de Tráfico.