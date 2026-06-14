Vinicius y Brahim brillan en su debut

Vinicius y Brahim Díaz eran dos de los protagonistas destacados en el Brasil–Marruecos. Los dos futbolistas del Real Madrid se estrenaban en el Mundial 2026 y lo hacían enfrentándose en el mejor partido de esta fase de grupos. No defraudaron. Los dos brillaron en su debut siendo determinantes. Cierto es que el brasileño pudo estar mucho mejor y acabó perdiendo infinidad de balones, pero si los de Carlo Ancelotti sacaron un punto fue gracias a su golazo. Por su parte, el malagueño se inventó una asistencia para que Saibari inaugurara el marcador.

El partido entre Brasil y Marruecos podía tomarse casi como una final del grupo C. Sin opción al fallo desde el comienzo. El liderato estaba en juego y las dos selecciones lo querían. Más necesitada de demostrar llegaba la pentacampeona, que lleva 24 años sin alcanzar la gloria. Casi dos generaciones de futbolistas han pasado por la canarinha en estas decepcionantes décadas. Para ello, Brasil ha contratado al mejor estímulo posible para Vinicius, que debe ser uno de sus grandes estandartes.

Y así lo demostró el brasileño, con un golazo. Antes, había actuado ya su compañero de equipo en el Real Madrid. Brahim llegaba a este Mundial con la necesidad de redimirse de lo sucedido en la Copa de África el pasado mes de enero. Ídolo en Marruecos, el atacante madridista sobresalió en aquel campeonato, pero falló en el momento clave un penalti que daba el título a su selección en el descuento de la final y, en los penaltis, Senegal ganaba.

No podía haber más presión, por tanto, sobre su figura. Tardó en quitársela muy poco. Marruecos comenzó dominando y sometiendo a la canarinha. Parecía cuestión de tiempo que el gol llegara y así sucedió. Brahim apareció para filtrar un balón al espacio a Saibari que, ante la salida de Alisson, la picó por encima para adelantar a los Leones del Atlas. Cumplía, por tanto, con su cometido el extremo del conjunto blanco, demostrando una vez más por qué es ya casi un símbolo nacional al cruzar el Estrecho.

Vinicius contesta a Brahim con un golazo

El gol hundió más a Brasil, que sufría mucho y dejaba malas sensaciones en los primeros minutos. La cosa parecía ir a peor, pero entonces apareció Vinicius Junior. El madridista recibió un balón de Guimaraes al espacio en lateral, todavía fuera del área. Encaró a su par, le tiró el recorte hacia el interior sobre la línea de fondo y la cruzó para batir a Bono por alto. Un auténtico golazo. De lo mejor de lo que llevamos de Mundial, en el que era el mejor partido de la fase de grupos y que no estaba defraudando.

Sin Neymar, lesionado y ausente en este primer tramo del Mundial, Vinicius encarnaba el liderazgo de Brasil en su estreno. Y el debut no podía ser más exigente. Marruecos, semifinalista hace tres años y medio en Qatar y subcampeona de África sobre el césped, era un obstáculo de lo más complicado para la canarinha. De hecho, impusieron su ley durante media hora, en la que se adelantaron y fueron un gran quebradero de cabeza para el bueno de Carletto.