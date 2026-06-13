La Policía Nacional ha detectado que los narcotraficantes argelinos han copiado el modelo marroquí de doble uso de las narcolanchas y también se dedican ahora a traer inmigrantes ilegales a España. «Ganan hasta 750.000 euros por viaje», declaran a OKDIARIO agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), destacando que utilizar las narcolanchas para la inmigración irregular les sale incluso «más rentable» que el tráfico de drogas.

Y no sólo eso, sino que «corren menos riesgo», ya que una vez desembarcan a los inmigrantes, finaliza la tarea, puesto que cobran en origen. En cambio, con la droga, tienen que cargar los fardos en vehículos, llevarlos a unas instalaciones, cortar la droga y luego distribuirla y venderla en pequeñas cantidades, y eso conlleva una infraestructura muy grande, con ramificaciones en otros países, como Francia y Alemania.

Este negocio se ha disparado en los últimos meses, coincidiendo con la regularización masiva consumada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, la más laxa de la historia, y que, según los policías, supondrá un coladero de delincuentes.

Si en cada viaje traen 50 inmigrantes y cobran 15.000 euros a cada uno, se embolsan casi 800.000 euros. Además, se ha dado el caso de que, una vez recibido el dinero, los narcos no cumplen con su parte y los dejan tirados, sin llegar a transportarlos.

En cada operación realizan dos viajes

Según informan a OKDIARIO fuentes policiales, este tráfico marítimo de personas lo están desarrollando mafias argelinas y marroquíes que operan en la zona del Mediterráneo. En concreto, estas organizaciones criminales están asentadas en Almería, Murcia y Alicante.

Y en cada operación hacen dos viajes: uno con sustancias de síntesis hacia Argelia y otro de vuelta a España con los inmigrantes, principalmente argelinos, pero también sirios, marroquíes y subsaharianos, quienes vienen sin documentación para que la Policía no sepa de dónde proceden y así no se les pueda deportar a ningún país.

En estas travesías también viajan mujeres y niños. Y las mujeres sufren todo tipo de perrerías en los trayectos al pasar por distintas fronteras de África, incluidas violaciones, agresiones sexuales de todo tipo y secuestros. Además, mueren personas en las travesías como consecuencia del alto oleaje y de viajar sin medidas de seguridad, como chalecos salvavidas, ni luces. Tampoco llevan agua o comida y cuando fallan los motores o no tienen suficiente combustible, quedan a la deriva.

De hecho, como también ha revelado OKDIARIO recientemente, la Policía también ha detectado a delincuentes excarcelados de Marruecos, Argelia y cárceles de toda África tratando de colarse en España a través de la regularización.

Introducen argelinos, sirios y marroquíes

Argelia es el país que mueve más inmigración hacia España últimamente, según explican desde la UCRIF. En ocasiones, los narcotraficantes, en vez de meter a 30 o 50 inmigrantes en las embarcaciones, cargan menos para aprovechar el viaje trayendo también droga.

Antes, la inmigración ilegal vía marítima llegaba sólo en taxis patera, que son embarcaciones pequeñas de un motor y, por tanto, más fáciles de interceptar por las patrulleras de la Guardia Civil. En ellas iban entre 10 o 15 personas, a las que cobraban unos 8.000 euros a cada uno.

Sin embargo, con las narcolanchas llegan a meter hasta a 50 personas apelotonadas y, como van a gran velocidad, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera lo tienen muy difícil para poder detenerlas. Además, los narcotraficantes «operan ahora con violencia extrema» para evitar ser detenidos y que les incauten la droga y las narcolanchas, que llegan a costar hasta un millón de euros.

Además, en una persecución, cuando un narcotraficante transporta droga, tiene que deshacerse de ella y, por lo tanto, pierde dinero y tiene que dar explicaciones al propietario de las sustancias. Sin embargo, cuando lleva inmigrantes, lo único que tiene que hacer es tirar a uno o dos al agua y entonces la persecución para porque la Guardia Civil o Vigilancia Aduanera se tiene que parar a rescatar al náufrago.

Las últimas operaciones policiales

La UCRIF está desarrollando importantes operaciones, desarticulando organizaciones criminales. Sin embargo, echa en falta más patrulleras y personal, más grupos de investigación.

En los últimos meses han sido sonadas varias de ellas. Por ejemplo, una que se saldó con 61 detenidos que falsificaron papeles para regularizar a más de 5.000 inmigrantes, a los que llegaban a cobrar hasta 10.000 euros por los documentos. Y una trama de visados en el consulado español de Argel que habría exigido 25.000 euros a cada familia.

En las últimas semanas, han desarticulado una organización que facilitaba la regularización de migrantes mediante el uso de documentos falsos y que se saldó con 19 detenidos; otra, junto a la Benemérita, que favorecía la inmigración irregular entre Argelia y España, en la que han sido detenidas nueve personas, y en la que producto de los beneficios de su actividad delictiva, la organización ha invertido más de medio millón de euros en la adquisición de activos bienes e inmuebles.

Asimismo, ha desmantelado otra organización dedicada al tráfico de migrantes de nacionalidad cubana, que viajaban en avión desde Cuba hasta Serbia y, desde allí, eran trasladados por vía terrestre hasta España. Se les considera responsables de la entrada clandestina en nuestro país de, al menos, 40 ciudadanos de origen cubano que habrían pagado cantidades próximas a los 3.000 euros.