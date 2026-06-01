Siete argelinos y libios dirigían el servicio de pateras taxi más efectivo con el que han introducido en España cientos de inmigrantes en situación ilegal a través de las costas de las provincias de Alicante, Murcia y Almería durante los últimos meses. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado la banda criminal y detenido a sus siete integrantes.

La investigación se inició a mediados de 2025 tras detectarse la actividad de una banda compuesta por varios ciudadanos argelinos asentados en la provincia de Alicante que presuntamente facilitaban la logística necesaria para trasladar a compatriotas de forma ilegal hasta territorio español.

Según los investigadores, la organización utilizaba como principal método de transporte de los inmigrantes las denominadas pateras taxi, embarcaciones semirrígidas equipadas con motores de gran potencia.

Robaban las lanchas en puertos de España

Las pesquisas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y la Policía francesa en una investigación conjunta denominada operación Barón-Galón, permitieron determinar a los investigadores que parte de estas lanchas procedían de robos cometidos en España y Francia, mientras que otras habían sido obtenidas mediante documentación falsa o contratos de alquiler fraudulentos.

La red de pateras contaba con una estructura organizada encargada de suministrar combustible, alojamiento y apoyo logístico a los patrones de las embarcaciones.

Asimismo, la red de pateras vigilaba puertos para localizar embarcaciones susceptibles de ser sustraídas para usarlas en su transporte clandestino de inmigrantes ilegales y seleccionaba los puntos seguros para las llegadas a la costa.

La dimensión internacional del entramado obligó a una estrecha coordinación policial a través de Europol, especialmente por las conexiones detectadas en Francia para la adquisición de embarcaciones y vehículos utilizados posteriormente en España.

Además de las detenciones, se produjeron tres registros domiciliarios en Alicante y Santa Pola, donde ha sido intervenida documentación, dinero y teléfonos móviles vinculados a la operación.

Los siete arrestados están acusados de favorecer la inmigración irregular, además de delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal y contra el patrimonio. Seis han sido detenidos en Alicante y uno en Marsella.

La investigación permanece abierta.