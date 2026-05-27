La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que en los últimos cinco años ha introducido a más de 40 inmigrantes cubanos de forma ilegal en España. La banda cobraba 3.000 euros en concepto de «bolsa de viaje» a cada uno de los inmigrantes, lo que incluía el viaje, la manutención e instrucciones para regularizarse en España.

La operación de la Policía Nacional, con la colaboración de Europol y la Policía de Serbia, se ha saldado con la detención de ocho personas. Siete de los arrestados lo han sido en Málaga (Torremolinos y Alhaurín de la Torre) y un octavo ha sido detenido en Zamora.

La investigación policial, iniciada a partir de las declaraciones de varios testigos, permitió averiguar que el entramado criminal captaba a los ciudadanos cubanos ofreciéndoles un paquete denominado «bolsa de viaje», que incluía billetes de avión, cartas de invitación, seguros médicos y reservas hoteleras.

Los inmigrantes volaban hasta Belgrado (Serbia), donde eran recibidos por miembros de la organización. La red criminal contaba en Serbia con pisos de seguridad en condiciones mínimas de habitabilidad donde los inmigrantes eran hacinados y encerrados bajo amenazas. Desde ahí, trasladaban a los inmigrantes por vía terrestre hasta Macedonia del Norte, continuando hacia Grecia para acceder al espacio Schengen.

Maltratados y abandonados

Una vez en Grecia, los migrantes atravesaban diversos países europeos hasta llegar a España, su destino final, con la intención de establecerse y solicitar protección internacional, eludiendo la normativa española en materia de extranjería.

Los investigadores han podido constatar que, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de los migrantes, la organización los abandonaba a su llegada a Macedonia del Norte. Allí quedaban a su suerte, incluso a cargo de menores de edad, en situación de extrema necesidad, sin alimentos, sin posibilidades de comunicación y sin condiciones mínimas de higiene.

La rama del entramado asentada en España trasladaba a los inmigrantes a la provincia de Málaga, donde eran instruidos para regularizar su situación en nuestro país. Denunciaban la pérdida de los pasaportes para fingir que habían llegado mucho antes a España y pedían protección internacional.

Cobraban 3.000 euros a los inmigrantes

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes han podido acreditar 27 episodios de favorecimiento de la inmigración ilegal desde el año 2021, por los cuales al menos 40 personas de origen cubano entraron de manera irregular a nuestro país a cambio de cantidades cercanas a los 3.000 euros.

Para recibir los pagos de los inmigrantes, la organización creo una red de cuentas bancarias españolas y extranjeras, usando empresas de transferencias monetarias internacionales, aplicaciones de pagos e incluso criptomonedas, para evitar ser descubiertos.

La investigación ha detectado un total de 2.252 envíos de dinero de los investigados asentados en España, en los que se transfirieron un total de 380.775 euros.