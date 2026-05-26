La centralita de la Policía Local de Molina de Segura (Murcia) estuvo a punto de colapsar este lunes 25 de mayo, debido a las llamadas que anunciaban el avistamiento de un tigre suelto en las calles del municipio. Unos lo vieron en los tejados, otros lo habían visto en la calle, y todos coincidían en que el animal era de buen tamaño.

Ante la insistencia de los vecinos, la Policía Local movilizó varias patrullas hasta el lugar pensando que se encontrarían ante «un perro potencialmente peligroso o algo más exótico», en palabras de los propios agentes.

«Finalmente, el operativo concluyó con éxito localizando al fiero ejemplar que tenía atemorizados a los vecinos: un tigre de peluche de tamaño XXL», anunciaban poco después desde la Jefatura de la Policía Local.

Los agentes dieron por concluida la operación policial publicando la fotografía del muñeco con el siguiente comentario: «Por suerte, no hubo heridos, aunque sí varios vecinos con el pulso acelerado y algún compañero mirando dos veces antes de acercarse».

La publicación en redes de la exitosa operación policial ha estado salpicada de comentarios jocosos, de los que no ha escapado tampoco la misma Policía Local. Así, algún vecino preguntaba a los agentes: «¿Habéis comprobado si lleva microchip? «.

Unos reprochaban a la Policía Local que supuestamente perdieran el tiempo con estos casos, sin dedicarse continuamente a «lo importante». Mientras, otros, sugerían un destino para el tigre: «Desparasitadlo, buen baño, collar y a la puerta de comisaría a vigilarla», decían.

Leonas y caimanes en Madrid y Huesca

La alerta colectiva de los vecinos de Molina de Segura en Murcia, ni es colectiva ni es una novedad en España.

En Madrid, en el año 2003, la Guardia Civil se vio obligada a movilizar un amplio dispositivo, incluidos efectivos del SEPRONA y un helicóptero, en el pantano de Valmayor después de que varios vecinos aseguraran haber visto un reptil de gran tamaño o un caimán en las orillas del pantano. Las autoridades llegaron a prohibir temporalmente el baño y las actividades acuáticas, aunque la presencia del animal nunca pudo ser confirmada.

En el año 2005, la Guardia Civil también se desplegó en Huesca para atrapar a una joven leona avistada por varios vecinos de Puibolea. Al final el felino resultó ser una perra de raza mastín y color canela.