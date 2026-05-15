Es la declaración ante el juez de la principal testigo contra el cirujano acusado de violar a sus pacientes en Murcia: «No vi nunca los genitales del doctor ni la penetración; sí vi el movimiento pélvico del doctor y los genitales de la paciente al aire, y él se cambió muchísimas veces de guantes».

La testigo, una de las enfermeras que trabaja habitualmente con el cirujano estético D.S., acusado de violación, sospechaba que el médico había violado a dos de sus pacientes mientras estaban anestesiadas durante las intervenciones quirúrgicas pero no lo denunció.

Fue cuando el caso saltó a los titulares de los periódicos cuando la enfermera acudió a declarar ante la Policía Nacional: «Yo pensaba que estaba yo mal, que igual me lo inventaba, no se lo conté ni a mi marido, pero al verlo en la prensa me di cuenta de que no, que no me lo inventaba».

Así, la testigo C.A. acudió a declarar ante la Sección de Violencia contra la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Orihuela. En esta declaración a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

«Los movimientos pélvicos del cirujano»

La enfermera relata al juez y a la fiscalla intervención de ese día 3 de diciembre. Cuenta la testigo que, inusualmente, el cirujano cambió la orientación de la camilla, se puso un paño quirúrgico como delantal por encima de su bata y tras intervenir el pecho de la paciente, se colocó entre las piernas de la mujer para seguir con una liposucción de piernas.

Cuando la enfermera iba a suturar la intervención en el pecho no pudo hacerlo porque la paciente hacía «movimientos bruscos horizontales de unos 2 o 3 centímetros que coincidían con los movimientos pélvicos del médico mientras hacía la liposucción».

«Es aquí cuando yo me di cuenta de que algo no va bien, me pongo de pie porque tengo una sospecha, que es el movimiento ejecutado por el vaivén pélvico del doctor», relata la testigo.

«Entonces me puse enfrente con la intención de separar, porque sospechaba que estaba pasando algo raro, pero el estado de shock en el que me encuentro es tan grande que soy incapaz de parar y automáticamente intento buscar una solución para frenar el movimiento que no cesaba y la paciente tenía los genitales al aire en ese momento».

«No vi la penetración ni el pene del doctor»

La testigo relató al juez que el doctor estaba situado a una altura respecto a la paciente que le permitía penetrarla; sin embargo, admite a preguntas del juez que «nunca llegué a ver la penetración, ni los genitales del doctor, sí vi los genitales de la paciente al aire», dijo, explicando que eso no era normal ni propio en una intervención de esas características.

Interrogada por la abogada de la defensa, Beatriz Uriarte del despacho Ospina Abogados, la testigo confirma que el doctor llevaba encima durante la operación, los pantalones, una bata sin aberturas delanteras y que le llega hasta los tobillos, y el paño como delantal. La abogada preguntó: «¿Y entonces cómo pudo el doctor traspasar con su pene el pantalón, la bata y el delantal de paño, para penetrar a la paciente? ¿Vio un agujero en la bata o algo similar?». La testigo contestó que no, que no vio ningún agujero, ni nada similar.

Las pacientes: molestias vaginales

La enfermera, que lleva cuatro años operando con el doctor, relató otro episodio idéntico que vivió en julio de 2025 con el cirujano acusado de violar a sus pacientes.

En ambos casos, tras las operaciones, ambas pacientes se quejaron de molestias vaginales tras la operación de liposucción, algo que no tenía explicación ninguna según la acusación.

La mujer operada en julio de 2025 fue llamada por la Policía para ponerla al corriente de la investigación y relató que, tras la operación, había sufrido una inflamación y dolores en su zona genital.

En su declaración ante la Policía y el juez, la posible víctima del mes de diciembre contó que al despertarse de la operación sintió dolores en su vagina y se lo comentó a sus familiares, que lo han corroborado. También relató que le contó sus molestias a las dos enfermeras auxiliares que le atendieron tras la intervención, pero estas han negado que la paciente les comentara cualquier asunto sospechoso o fuera de lo común.