Joan García cierra el debate de la portería

España se despide del territorio español dejando dudas, empatando contra Irak y con Joan García como gran señalado. Es cierto que el once por el que apostó Luis de la Fuente poco o nada tendrá que ver con el que se verá el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en el debut del Mundial que el combinado nacional jugará en Atlanta, pero también se debe destacar que la selección española, con un once de garantías, no pudo contra una ordenada Irak.

Tras las malas sensaciones que dejó España el pasado mes de marzo en el amistoso que se celebró en Cornellá contra Egipto, los de Luis de la Fuente siguen sin terminar de brillar. Y con el Mundial a la vuelta de la esquina, es urgente que suban el nivel.

También es cierto que España jugó este partido con muchas e importantes ausencias. No estuvieron los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams. Tampoco Zubimendi o Fabián, que se han incorporado más tarde por jugar la final de la Champions. Y, además, De la Fuente dio descanso a Rodrigo, Cucurella, Oyarzabal y Pedri. Es decir, todos ellos titulares.

Joan deja dudas

Fue titular el portero del Barcelona contra Irak en Riazor. No fue sorprendente, puesto que Luis de la Fuente tenía claro que el catalán iba a partir de inicio en este encuentro. El próximo lunes, en Puebla frente a Perú, será titular Unai Simón, quien también será el guardián de la portería de España durante el Mundial.

La realidad es que Joan no estuvo todo lo bien que debería. De hecho, su actuación dejó dudas. Jugó 73 minutos y en la acción en la que debía haber estado acertado, en el gol de Irak, no estuvo a la altura. Cantó el Zamora de LaLiga en una jugada en la que no debería haber errado.

Minutos para Mikel Merino

Saltó Mikel Merino al terreno de juego a los 68 minutos de partido. Un momento importante, puesto que la presencia del navarro ha estado durante varios meses en duda tras sufrir una lesión en el pie que le obligó a pasar por el quirófano. Ya había jugado 24 minutos con el Arsenal el pasado 24 de mayo, pero ahora necesita tener minutos en estos dos amistosos para recuperar el ritmo competitivo y llegar bien al Mundial. Sin duda, la mejor de las noticias.

Ferran llega enchufado

Ferran Torres llega enchufado al Mundial. El delantero del Barcelona hizo el primer gol de España y estrelló un balón en la madera en el segundo acto. Ya suma 24 dianas en sus 56 internacionalidades con España. Nadie duda de que será muy importante durante el Mundial.

El debut de Gonzalo

Gonzalo debutó como internacional absoluto con España ante Irak. El todavía delantero del Real Madrid entró tras el descanso para dar un paso más en su carrera. El atacante se mostró muy activo en ataque en los 45 minutos que jugó. De hecho, rozó el gol a los 59 minutos, pero su disparo se marchó por arriba. Fue una de las mejores ocasiones que tuvo España.