La defensa del cirujano acusado de violar a sus pacientes en Murcia, busca en la basura del quirófano pruebas de su inocencia. Los letrados del acusado pretenden demostrar que en las gasas, sábanas y demás desechos de las operaciones de las denunciantes no hay presencia del semen del cirujano y por tanto, no pudo violarlas mientras estaban anestesiadas.

Los abogados del médico recurrieron la decisión de destruir la basura del quirófano donde sucedieron supuestamente las agresiones sexuales a cuatro pacientes, pero la titular de la Plaza 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Molina de Segura, siguió adelante con la orden de destruir los desechos una vez que la Policía había tomado muestras para el caso.

Ahora, la Audiencia Provincial de Murcia le ha dado la razón a los abogados Juango Ospina y Beatriz Uriarte, y ha ordenado conservar la basura del quirófano para posteriores estudios que desea solicitar la defensa del cirujano estético acusado de violar a cuatro pacientes.

En su auto, la Audiencia Provincial, explica que la ley exige conservar la basura del quirófano, ya que «pueden constituir vestigios expresivos de los hechos objeto de instrucción, en cuanto constituyen superficies, materiales, efectos o elementos utilizados por la persona investigada y que podrían haber estado en contacto con sus propios fluidos o con fluidos o superficies corporales de la supuesta víctima». Igualmente, el tribunal recuerda que el análisis de las pruebas no es una prerrogativa única de la Policía y que deben estar a disposición de la defensa para que practique sus propios estudios.

Descartan una denuncia contra el cirujano

La instrucción judicial investiga las supuestas agresiones del cirujano a cuatro de sus pacientes, mientras que la Policía descarta una quinta denuncia interpuesta por otra paciente, aunque la incluye en las diligencias.

Esa quinta víctima se personó ante la UFAM de la Policía Nacional en Murcia para denunciar al cirujano acusado de violar a sus pacientes pero las investigadoras del caso, aun incluyéndola en las diligencias, descartan la denuncia de esta quinta mujer, por «falta de indicios» en el relato de la denunciante, ya que «no coincidiría con el modo de actuar del cirujano».

Esta presunta quinta víctima, también fue operada por el doctor que actualmente se encuentra en prisión provisional en la prisión de Sangonera, después de que dos enfermeras grabasen con su móvil un vídeo en el que, supuestamente, se aprecia cómo penetra sexualmente a una paciente sedada durante una cirugía estética.

Tras tomarle declaración y adjuntarla a las diligencias del caso, la investigadora instructora del caso refiere que la víctima «sólo fue operada del tren superior (el pecho) y no del tren inferior», mientras que las cuatro denunciantes anteriores fueron intervenidas de ambas partes, ya que el cirujano las convencía de quitarse grasa de las piernas para ponerla en el pecho.

«Ante tales manifestaciones, esta parte instructora considera que el doctor no se posiciona entre las piernas de la paciente, que es el modus operandi que utiliza el doctor David G.S. para agredir sexualmente a sus pacientes. De ser así, habría sido muy llamativo para el personal del quirófano que habría dado parte de ello», apunta la Policía.

«No sufrió molestias en zonas íntimas»

Igualmente, las investigadoras añaden en sus conclusiones a la juez del caso, que la víctima «manifiesta que no sufrió molestias en su zona íntima después de la operación», algo que sí sufrieron las otras cuatro denunciantes.

Tras esta exposición, la Policía concluye que «no hay indicios» de que esta supuesta quinta víctima hubiera sufrido una agresión sexual con penetración por el cirujano mientras estaba sedada.