La Policía Nacional ha detenido a un depredador sexual que se dedicaba a captar a jóvenes vulnerables en los alrededores de un albergue para personas sin hogar. El arrestado, un vecino de Málaga, español y de 42 años, les ofrecía trabajo o dinero fácil a las víctimas y después las agredía sexualmente.

Uno de los jóvenes víctima del depredador sexual, un chico de menos de 20 años con una capacidad de «comprensión limitada», estuvo una semana desaparecido a merced del sospechoso.

La otra víctima, otro joven de la misma edad, logró escapar arrojándose en marcha del vehículo del depredador sexual cuando éste intento violarlo en el mismo coche, adaptado con un colchón en su interior para ejecutar sus agresiones sexuales.

Así operaba el depredador sexual

El modus operandi del detenido consistía en merodear en las proximidades de un albergue municipal para personas sin recursos en busca de jóvenes bien parecidos en situación vulnerable.

Una vez localizaba su objetivo, el depredador sexual captaba a las víctimas con excusas como ofrecerles un trabajo en el campo o robando a turistas para obtener dinero fácil.

Tras conseguir que los jóvenes subieran a su coche, el arrestado los llevaba lejos de la vista de terceras personas para hacerles proposiciones de índole sexual y posteriormente agredirles sexualmente y con violencia.

Una denuncia por desaparición

La investigación, que llevó el Grupo de Homicidios de Málaga, se inició el 17 de marzo, cuando la madre de un chico de 20 años denunció en la comisaría su desaparición e informó que tenía «limitada» la capacidad de comprensión.

Los investigadores asumieron que se trataba de una «desaparición inquietante», ya que la última información que tenían del desaparecido era que se había subido al vehículo de un desconocido junto al albergue municipal, en la zona oeste de Málaga.

Los agentes localizaron a un conocido del joven desaparecido, un joven africano de Mali en situación de asilo en España, que resultó ser la otra víctima del depredador sexual. Este joven le contó a la Policía que el depredador sexual captaba a los jóvenes ofreciéndoles trabajo en viveros de la provincia y les animaba a participar en robos a turistas.

Además, este segundo joven contó que él mismo subió al coche del detenido y cuando comenzó a someterle a tocamientos se tiró en marcha del coche para escapar.

La Policía puso en marcha un dispositivo de búsqueda y el 23 de marzo localizaron al desaparecido en la ciudad y detuvieron en su domicilio al presunto agresor sexual.

La investigación continúa abierta y no se descarta la implicación de terceras personas en los hechos ni la aparición de nuevas víctimas, mientras que el arrestado ha pasado a disposición judicial este jueves.