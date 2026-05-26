La guerra total abierta entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que preside de momento Cani Fernández, y Red Eléctrica (Redeia), encargada del transporte y operación del sistema, presidida por la ex ministra socialista Beatriz Corredor, ha dado un paso más tras el cruce de acusaciones entre ambos organismos a cuenta de las responsabilidades del apagón del 28 de abril de 2025. Competencia ha abierto expediente a Red Eléctrica por infracción grave en el apagón, y la empresa de Corredor asegura que no fue su culpa y acusa a la CNMC de dejarla indefensa.

En este escenario, Competencia insiste en un reciente informe de graves conflictos internos y pide dividir Red Eléctrica en dos para evitar riesgos. El organismo que preside Cani Fernández ve riesgo de conflicto entre operar el sistema y ganar dinero construyendo red. Porque quien decide técnicamente cuánto hace falta invertir en la red pertenece al mismo grupo empresarial que cobra por construir esa red. Y eso puede llevar a sobredimensionar necesidades,⁠ ⁠impulsar inversiones más rentables y ⁠orientar planificación hacia intereses corporativos.

Competencia alude al «riesgo de conflicto entre la operación del sistema y el transporte derivado de la posibilidad de que el transportista pudiera sobrevalorar las necesidades de infraestructuras o priorizar inversiones con mayor expectativa de retribución con independencia de aspectos relacionados con la seguridad del suministro».

Apunta también a «las inversiones muy significativas que se van a desarrollar en el sector eléctrico en los próximos años y el papel determinante que va a desempeñar el operador del sistema a través de sus propuestas de planificación de la red».

En sus alegaciones -la batalla entre ambos por este asunto viene de 2024- Red Eléctrica niega la mayor y responde a Competencia que ya está llevando a cabo medidas para reforzar la división de la Unidad de Operación del Sistema y la Unidad de Transporte. Entre ellas, no compartir información comercial.

Además, Competencia cuestiona que directivos de la división de operación del sistema cobren un salario variable en acciones en función del cumplimiento de unos objetivos. Citan el caso de Concepción Sánchez, la directora general de Operación, la número tres de Red Eléctrica y que el día del apagón estaba de vacaciones fuera de España.

Según comunicó Red Eléctrica a la CNMV a finales de marzo, Sánchez recibió acciones correspondientes al programa de retribución variable a largo plazo denominado Plan de Incentivo a Largo Plazo de Impulso a la Transición Energética, Reducción de la Brecha Digital y Diversificación. Sánchez recibió 2.348 acciones de la compañía a un precio de 15,28 euros, casi 36.000 euros en total.

Red Eléctrica alega que los objetivos fijados para el pago en acciones son exclusivos para el operador del sistema, por lo que son válidos. Y que en el nuevo plan de incentivos se ha tenido en cuenta esa división. Competencia señala que ha podido comprobar que esas medidas están incluidas en el nuevo sistema de retribución variable, pero insiste en que los directivos de Red Eléctrica no deberían cobrar salario variable en acciones.

Por todo esto, Competencia es partidario de dividir jurídicamente Red Eléctrica en dos empresas, una que sea el operador del sistema y otro, el transportista, ahora agrupados en la misma compañía. «La separación jurídica resulta un instrumento más eficaz que la mera separación contable de actividades», dice Competencia en el informe.

Red Eléctrica se defiende asegurando que la actual división de negocios en la compañía es la mejor fórmula para la seguridad de suministro y para el sistema, y las medidas físicas para optimizar la explotación de la red. Además, explica que seguirá tomando las medidas que sean necesarias para dividir los negocios.

Competencia no las tiene todas consigo e insiste en que en futuros informes hará seguimiento de esas medidas de separación de negocios.