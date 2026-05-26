Hasta que no se terminara el ERTE de Iryo, la compañía italiana no podía volver a contratar a más trabajadores, por lo que se encontraba, como indicaban algunas fuentes conocedoras de la situación, «con personal bajo mínimos» y con la necesidad de contratar a más gente. No obstante, tras retomarse la circulación de los trenes a Málaga y terminar el ERTE, la compañía Iryo ha reforzado la plantilla con la contratación de personal, que además coincide con la llegada de nuevos trenes.

Desde Iryo han explicado a OKDIARIO que «se va a incorporar a 30 trabajadores en el mes de junio y otros 30 en septiembre, mientras que se van a quedar otros 20 restantes en bolsa para futuras contrataciones». En concreto, este personal que se ha contratado realizará tareas como asistentes de tren y de tierra de Iryo.

Esta selección de personal ha llevado un tiempo porque había que esperar al final de ERTE para contratar, y después de esto, la compañía organizó un Open Day hace dos semanas al que se presentaron 500 personas para trabajar en Iryo, de las que finalmente se seleccionó sólo a 80, como se ha indicado con anterioridad.

Por otro lado, Iryo continúa con su proyecto de expansión en España durante este verano, ya que en esas fechas tienen que llegar a nuestro país los tres trenes que compró la compañía en diciembre de 2025, y que supuso una inversión de más de 100 millones de euros.

Se espera que estos trenes lleguen «en principio, uno en junio, otro en agosto y el último en septiembre», según afirman fuentes del sector, además de que también han explicado que en «junio se va a realizar ya la incorporación de estos 30 nuevos empleados para trabajar en este tren».

Los obispos viajarán en un tren Iryo

De igual forma, la compañía Iryo se va a encargar del traslado de la comitiva de obispos españoles e italianos de Madrid a Barcelona durante la visita del papa León XIV.

Desde Iryo, han defendido que «este trayecto es un motivo de orgullo y una oportunidad muy especial y, de hecho, muchos de nuestros empleados han mostrado su interés en participar en este servicio extraordinario».

«Como ocurre en cualquier operación de estas características, será necesario reforzar los equipos y reorganizar algunos turnos. Una vez determinadas las necesidades operativas del servicio, se realizará la correspondiente reasignación de personal, así como los cambios de turno para aquellos empleados que deseen realizar ese trayecto», han asegurado.

De esta forma, Iryo trasladará a los obispos españoles el próximo 9 de junio desde Madrid a Barcelona, en un tren personalizado, que incluirá asientos de piel con más espacio y un menú adaptado.

Por su parte, Renfe ha anunciado que Cercanías Madrid prepara la visita del Papa León XIV con un importante aumento de su capacidad y un dispositivo especial de seguridad y atención al viajero. Sin embargo, desde Renfe han indicado a OKDIARIO que la capacidad de este despliegue «no se va a anunciar hasta los próximos días».