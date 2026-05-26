Vox exige una auditoría en Igualdad porque «los extranjeros cometen 4 veces más delitos sexuales que un español»

Vox exige que se lleve a cabo una auditoría del gasto del Ministerio de Igualdad ante el aumento de agresiones sexuales. El objetivo de los de Abascal es identificar todas aquellas políticas del Ejecutivo de Sánchez que «no hayan logrado resultados efectivos para la protección de las mujeres» La formación pone el foco en la nacionalidad de los criminales para demostrar «el rotundo fracaso» de las iniciativas llevadas a cabo por parte del Ejecutivo de Sánchez, «máxime con la regularización masiva de inmigrantes ilegales».

«Los extranjeros cometen 4 veces más delitos sexuales que un español», denuncian en Vox, basándose en las cifras oficiales del Ministerio del Interior correspondientes a 2024. Según el partido, existe «una correlación innegable» entre la comisión de delitos sexuales y la condición de extranjero del autor.

Los datos revelan que, en 2024, los extranjeros representaron el 39,24% de los detenidos o investigados por delitos sexuales, pese a constituir solo alrededor del 14% de la población residente en España. La tasa de detenidos o investigados por cada 100.000 habitantes fue de 42,4 entre los españoles, frente a 161,7 entre los extranjeros, es decir, casi cuatro veces superior.

Vox considera que la situación es «aún más grave» al analizar los datos por cada 100.000 habitantes de nacionalidades concretas: 403 entre los argelinos, 351 entre los bolivianos, 333 entre los dominicanos, 320 entre los ecuatorianos y 194 entre los marroquíes, frente a los 42 de los españoles. «Determinadas nacionalidades multiplican por diez las tasas de delincuencia sexual de los españoles», subrayan.

El partido reprocha al Gobierno que mantenga «irresponsablemente» una política de inmigración masiva, permitiendo la entrada de cientos de miles de personas procedentes de entornos culturales «en los que la mujer carece de una verdadera consideración jurídica y social».

Como ejemplo reciente, citan el caso de Zaragoza, donde un magrebí apuñaló la pasada semana a su ex pareja y a su hijo, y la Delegación del Gobierno de Aragón se ha negado a aclarar este lunes si el agresor tiene residencia legal en España.

Además de la auditoría del gasto de las políticas de Igualdad, la iniciativa propone endurecer las penas previstas contra la libertad sexual, «especialmente cuando las víctimas sean menores, vulnerables y concurran circunstancias de violencia», «garantizando una respuesta penal firme y verdaderamente disuasoria».

La formación vincula el aumento de las agresiones sexuales —como la violación grupal sufrida por una joven de 19 años en Manilva (Málaga) este mes de mayo a manos de una manada de magrebíes, o la agresión a una niña de 13 años en la misma localidad a finales de 2024— a las políticas de inmigración masiva y al «dogmatismo multicultural» de las élites políticas.

Entre sus propuestas, Vox insiste en perseguir con «absoluta contundencia» prácticas que considera importadas y contrarias a la dignidad de la mujer, como la mutilación genital femenina (MGF), los matrimonios forzosos o la imposición del burka y el niqab que consideran costumbres «importadas» a causa de la inmigración masiva.

Al respecto, denuncian cómo la formación está recibiendo brutales amenazas, incluso de muerte, como la sufrida hacia el secretario general del partido, Ignacio Garriga, por perseguir el islamismo radical.