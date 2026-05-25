La UDEF cree que Zapatero reservaba su domicilio para «planificar las instrucciones» de «mayor sensibilidad» a la trama

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala en un oficio que el domicilio del imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se perfilaba «como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad».

Además, prosigue el informe de los agentes, «atendiendo al perfil del investigado y habiendo sido detectada esa supervisión y control dentro de la red organizada, podría inferirse que el núcleo de planificación y dirección no se circunscribiría tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información», dicen los investigadores sobre la trama «liderada» por Zapatero.

En esta línea, los agentes añaden que, «según se deduce de la dinámica operativa observada –el uso de la oficina como canal formal de comunicación a través de Gertru, la interposición de terceros, así como la movilidad constante de José Luis Rodríguez Zapatero– evidencian una estructura funcional distribuida, no circunscribiéndose ese ámbito en un único espacio, sino que se fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio», apostillan.

Gertrudis Alcázar es la secretaria de la oficina de Zapatero como ex presidente del Gobierno, ubicada en la calle de Ferraz número 35. Este inmueble, con múltiples despachos, fue registrado por la Policía Nacional la semana pasada.

Para los investigadores, este análisis se ve reforzado «por la naturaleza delictiva de las actividades investigadas, donde se evidencian indicios de desvinculación interesada y búsqueda de opacidad que José Luis Rodríguez Zapatero realiza respecto de la red organizada.

Igualmente, la Policía remarca esa «estructura dual de funcionamiento observada, donde consta que tanto en la recepción de envíos, como en la emisión de facturas a Análisis Relevante figura su domicilio particular, lo que evidencia que su ámbito de actuación operativa trasciende de la oficina, configurándose ese ámbito como una extensión natural de la esfera de control». El domicilio actual particular de Zapatero se encuentra en la urbanización Monte Rozas, de Madrid, donde vive de alquiler. Y la empresa Análisis Relevante es la administrada por su amigo Julito Martínez, que era cliente de la empresa de las hijas del ex presidente, Whathefav SL.

La UDEF también destaca la figura de «liderazgo» que el ex presidente socialista ostenta en la red organizada, lo que «implica que, además de la información que pudiera contener la oficina, podría disponer, en su esfera particular, de documentación e información relevante respecto de las actividades desarrolladas por la red de influencia». Si bien la Policía esgrimió estos argumentos para poder registrar la casa de Zapatero, el juez Calama no accedió finalmente.

Gertrudis, «pieza esencial»

En el auto de imputación de Zapatero por la presunta comisión de delitos de tráficos de influencia y conexos, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama remarca que la investigación permite situar a María Gertrudis Alcázar Jiménez como una «pieza operativa esencial» dentro de la red organizada, desarrollando su actividad desde la oficina de Zapatero, ubicada en la calle Ferraz nº 35 de Madrid, y actuando como usuaria principal de la cuenta [email protected], lo que la convierte en un «nodo central de comunicación y gestión documental».

En este contexto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional subraya que «María Gertrudis Alcázar gestiona la cuenta de correo [email protected], identificada como el principal canal de comunicación interna de la red». El juez ha ordenado investigar este correo desde 2020 hasta la actualidad. El dominio de esta cuenta, tal y como reveló OKDIARIO el pasado 22 de mayo a partir de los metadatos, fue creado en 2015 y registrado por Gertrudis.

Del análisis de los correos electrónicos intervenidos, añade el instructor, se desprende que «María Gertrudis Alcázar, junto con Cristóbal Cano, desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red —también denominada Finance Boutique—, recibiendo instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario». Cristóbal Cano era el gestor de Julito Martínez Martínez, conseguidor de Zapatero y administrador de Análisis Relevante SL.

El auto destaca, en otro pasaje, que los correos electrónicos «también permiten inferir que, aunque los mensajes son remitidos formalmente por Gertru José Luis Rodríguez Zapatero sería conocedor de la operativa financiera desarrollada, dada la centralidad de su oficina, la utilización de su cuenta corporativa y la naturaleza de las instrucciones transmitidas».