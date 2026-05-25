La mujer aislada en Alicante por hantavirus seguirá la cuarentena en su casa tras cinco PCR negativas

La mujer aislada en un hospital de Alicante en seguimiento por hantavirus continuará la cuarentena en su casa hasta el 5 de junio. La mujer registró cinco resultados negativos en pruebas PCR y ha sido asintomática durante todo el periodo de vigilancia.

La mujer ha sido trasladada en una ambulancia «dotada con las medidas de seguridad establecidas en el protocolo del Ministerio de Sanidad» para este tipo de casos. Así lo ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

La administración autonómica ha apuntado que la mujer permanecerá aislada en una habitación de uso individual, «preferentemente con baño propio y buena ventilación». También dispondrá de teléfono o acceso a Internet para mantener el contacto «permanente» con los profesionales responsables de su seguimiento.

El protocolo por hantavirus también establece que «las personas convivientes deberán utilizar mascarilla FFP2 en los espacios compartidos y mantener medidas estrictas de higiene de manos durante el periodo de cuarentena».

El seguimiento domiciliario será realizado por Salud Pública mediante «vigilancia activa diaria» hasta la finalización de la cuarentena. Además, la mujer «deberá realizar controles periódicos de temperatura» y «comunicar de forma inmediata cualquier síntoma compatible con la enfermedad».

Según la Generalitat, antes del alta hospitalaria, la mujer ha firmado un documento de «información y compromiso de cuarentena domiciliaria» en el que declara «haber recibido todas las indicaciones relativas a las medidas preventivas» y se compromete a «cumplir las instrucciones establecidas por las autoridades sanitarias durante todo el periodo de seguimiento».

Los españoles aislados terminan la cuarentena en sus casas