La mujer aislada en Alicante por hantavirus seguirá la cuarentena en su casa tras cinco PCR negativas
La mujer ha sido trasladada en una ambulancia "dotada con las medidas de seguridad establecidas" por hantavirus
La mujer aislada en un hospital de Alicante en seguimiento por hantavirus continuará la cuarentena en su casa hasta el 5 de junio. La mujer registró cinco resultados negativos en pruebas PCR y ha sido asintomática durante todo el periodo de vigilancia.
La mujer ha sido trasladada en una ambulancia «dotada con las medidas de seguridad establecidas en el protocolo del Ministerio de Sanidad» para este tipo de casos. Así lo ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.
La administración autonómica ha apuntado que la mujer permanecerá aislada en una habitación de uso individual, «preferentemente con baño propio y buena ventilación». También dispondrá de teléfono o acceso a Internet para mantener el contacto «permanente» con los profesionales responsables de su seguimiento.
El protocolo por hantavirus también establece que «las personas convivientes deberán utilizar mascarilla FFP2 en los espacios compartidos y mantener medidas estrictas de higiene de manos durante el periodo de cuarentena».
El seguimiento domiciliario será realizado por Salud Pública mediante «vigilancia activa diaria» hasta la finalización de la cuarentena. Además, la mujer «deberá realizar controles periódicos de temperatura» y «comunicar de forma inmediata cualquier síntoma compatible con la enfermedad».
Según la Generalitat, antes del alta hospitalaria, la mujer ha firmado un documento de «información y compromiso de cuarentena domiciliaria» en el que declara «haber recibido todas las indicaciones relativas a las medidas preventivas» y se compromete a «cumplir las instrucciones establecidas por las autoridades sanitarias durante todo el periodo de seguimiento».
Los españoles aislados terminan la cuarentena en sus casas
Del mismo modo, los contactos de hantavirus que son asintomáticos y con PCR negativas pueden pasar los últimos 14 de los 42 días de cuarentena en sus casas.Según el nuevo protocolo aprobado por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), las viviendas deberán disponer de una habitación individual bien ventilada y, preferentemente, baño propio, así como garantizar comunicación permanente con las autoridades sanitarias mediante teléfono o internet.
Durante el periodo de cuarentena domiciliaria supervisada, «deberán realizarse dos controles diarios de temperatura y notificarse inmediatamente cualquier síntoma compatible con la enfermedad, como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea o lumbalgia». Junto a ello, están contempladas «medidas de prevención e higiene tanto para las personas en seguimiento como para sus convivientes».
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