Los españoles aislados por hantavirus en el Gómez Ulla podrán terminar la cuarentena en sus casas

Los contactos de hantavirus que sigan asintomáticos y con PCR negativas podrán pasar los últimos 14 de los 42 días de cuarentena en sus casas, siempre y cuando reúnan las condiciones para garantizar el aislamiento y la seguridad sanitaria, y serán sometidos a controles diarios por parte del personal de Salud Pública.

Según el nuevo protocolo aprobado por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), las viviendas deberán disponer de una habitación individual bien ventilada y, preferentemente, baño propio, así como garantizar comunicación permanente con las autoridades sanitarias mediante teléfono o internet.

Al respecto, este departamento ministerial ha indicado que «en aquellos casos en los que las condiciones del domicilio o del entorno familiar no permitan asegurar estas medidas, las autoridades de Salud Pública de las comunidades autónomas deberán habilitar recursos alternativos para garantizar una cuarentena segura».

El documento establece también los requisitos de traslado de estas personas: deberán hacerse en transporte sanitario convencional, evitando en todo momento el público, y sus ocupantes, tanto la persona en seguimiento como el conductor, que permanecerán separados, deberán utilizar mascarilla FFP2 y extremar la higiene de manos antes y después del desplazamiento.

Además, Sanidad ha informado de que, durante el periodo de cuarentena domiciliaria supervisada, «deberán realizarse dos controles diarios de temperatura y notificarse inmediatamente cualquier síntoma compatible con la enfermedad, como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea o lumbalgia». Junto a ello, están contempladas «medidas de prevención e higiene tanto para las personas en seguimiento como para sus convivientes».

Entre estas últimas, se incluyen, según ha indicado, «el uso de mascarilla FFP2 en espacios compartidos, limitación de visitas, distancia interpersonal y pautas específicas de limpieza y gestión de residuos». «Mientras las personas permanezcan asintomáticas durante el seguimiento domiciliario, no será necesario realizar PCR de seguimiento adicionales», ha anunciado.

Además, el Ministerio ha ahondado en cómo deben realizarse las visitas en el hospital, previamente a la cuarentena domiciliaria supervisada. Así, ha señalado que estas deben realizarse «en el horario establecido» y «preferentemente en la habitación de la persona en cuarentena», mientras que «el número de personas que visitan a cada una de las personas cuarentenadas deberá limitarse en la medida de lo posible a un círculo estable de relaciones cercanas».

De cualquier forma, y para finalizar, el Ministerio de Sanidad ha subrayado que «el protocolo continuará sujeto a revisión y actualización permanente en función de la evolución epidemiológica del brote y de la evidencia científica disponible».