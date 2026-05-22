La ampliación que prevé llevar a cabo Aena en la Terminal 4 (T4) del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas afecta a los estacionamientos que utiliza Air Nostrum, según han explicado a este periódico diversas fuentes conocedoras de la situación. En ese sentido, la reforma dejaría a la aerolínea sin sus estacionamientos, que serían sustituidos por otros de una clase no compatible con los aviones que utiliza la compañía.

El Ministerio de Transportes aprobó «una inversión total por parte de Aena de 4.488 millones de euros en los aeropuertos madrileños». No obstante, «algunas de las actuaciones del proyecto de ampliación ya se han iniciado hace algunos meses», según Aena.

Con todo, «no será hasta el quinquenio 2027-31 cuando se lleven a cabo las más significativas, entre las que se contempla la ampliación de los edificios terminales T4 y T4S; la construcción de un nuevo edificio procesador y la renovación de la zona de embarque de T123, así como la preparación de la infraestructura para la llegada de la alta velocidad y nuevas líneas de metro con el objetivo de lograr la intermodalidad sostenible».

Precisamente, la reforma de los edificios de la T4 es la que va a afectar a la aerolínea del grupo IAG. En concreto, las fuentes desvelan que la ampliación hacia el norte de la T4 «supondría la pérdida de los estacionamientos sin pasarela 320 a 329 y los estacionamientos remotos 400 a 411». Según los registros de Iberia, estos son lugares desde los que opera Air Nostrum.

El problema para Air Nostrum

Air Nostrum utiliza aviones del modelo Bombardier CRJ1000, según las mismas fuentes. El problema de este tipo de aeroplanos es que su embarque se realiza a través de una escalera, es decir, no se puede utilizar una pasarela.

Esto «le hace ser un avión más cómodo y más autónomo que uno más grande en lo que se refiere al servicio de asistencia en tierra, pues no necesitas una escalera externa para embarcar ni desembarcar al pasaje».

Sin embargo, la reforma de Aena va a implicar que se sustituyan los establecimientos sin pasarela actuales por una serie de «puertas de embarque vía pasarela», algo que afecta directamente a Air Nostrum.

Es decir, la aerolínea no podría utilizar la misma zona desde la que opera en la actualidad. Fuentes cercanas aseguran que Aena está negociando una solución con Air Nostrum, la cual podría ser encontrar otra zona más apta para sus aviones.

Según la gestora de aeropuertos, también «están previstas las actuaciones necesarias en viales, aparcamientos y plataformas asociadas a cada una de las terminales, con el fin de mejorar la accesibilidad, la capacidad y fluidez de la circulación».

En ese sentido, la empresa prevé una reforma que cambiará por completo el aeropuerto de la capital española. Además, «en el Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos, las inversiones irán destinadas, entre otras, a actuaciones en campo de vuelo y plataforma, reposición y mejora, apoyo a acciones de sostenibilidad y mejoras en los sistemas de comunicaciones».