El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha pignorado 430.475 acciones del banco, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde de este jueves. La operación se realizó el 18 de mayo, según la comunicación. Ese día, las acciones del grupo cerraron en 18,91 euros, por lo que el valor de la operación supera los 8,1 millones de euros. Este tipo de operaciones se suele hacer como aval para pedir un préstamo a una entidad bancaria.

De acuerdo con el informe de gobierno corporativo de BBVA, a cierre de 2025 el presidente del banco tenía el 0,03% del capital de la entidad vasca. Torres recibe cada año acciones como pago de su retribución variable.

Carlos Torres recibió en 2025 una remuneración del banco de algo más de 9,1 millones de euros, después de cumplir los objetivos financiaros marcados por el Consejo de Administración, según explica el banco en su informe anual.

La cifra es un 14,7% más que el año anterior, según el informe del banco: en 2024 recibió una remuneración total de 7,9 millones. Carlos Torres es presidente de BBVA desde el 1 de enero de 2109.

El año pasado fue el año en que Torres y el consejo del banco se apuntaron la derrota en la batalla planteada para hacerse con el Banco Sabadell. La OPA finalmente fue un fracaso y sólo acudieron el 25% de los accionistas.

En el primer trimestre del año, el BBVA ha obtenido unos beneficios netos récords de casi 3.000 millones de euros, un 10,8% más que en el primer trimestre de 2025.