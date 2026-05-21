Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) invertirá 50 millones de euros en Castilla-La Mancha para abrir una nueva planta industrial en Alovera (Guadalajara), que se convertirá en la mayor nave productiva de la empresa hasta la fecha.

En línea con la estrategia de crecimiento de la firma de los hermanos Escribano, estas instalaciones, con una superficie de 42.000 metros cuadrados, estarán enfocadas en la producción, por lo que servirán para ampliar las capacidades industriales de la compañía, impulsando a su vez el desarrollo de los diferentes programas estratégicos en los que está inmersa.

Ubicada en el polígono industrial Los Picones de Alovera, esta planta iniciará su actividad este verano y supondrá la creación de 300 nuevos puestos de trabajo, según ha indicado la empresa en un comunicado este jueves.

Así, EM&E ha destacado que «contribuye al desarrollo del ecosistema económico e industrial de la zona y a la creación de empleo estable en la región».

En palabras del presidente de la firma, Javier Escribano, esta nueva planta «no solo les permitirá ampliar sus capacidades productivas, sino que es una muestra de su firme compromiso con el fortalecimiento de la base industrial nacional, contribuyendo a su vez con el tejido económico regional y el impulso del talento local».

La nueva nave de Alovera se suma al resto de instalaciones que EM&E tiene repartidas por la geografía española, en línea con su «apuesta por la diversificación geográfica y la cohesión territorial».

Además de su sede central, ubicada en Alcalá de Henares (Madrid), el grupo cuenta con otras plantas productivas en la Comunidad madrileña (Pinto y El Viso) y distintas fábricas en Córdoba, en la localidad oscense de Binéfar, o en los municipios jiennenses de Linares y Bedmar.

Asimismo, dispone de un centro de investigación y desarrollo (I+D) en Avilés (Asturias) y de desarrollo software e Inteligencia Artificial en Barcelona, una oficina técnica en El Puerto de Santa María (Cádiz), así como unas instalaciones en Valencia enfocadas en el desarrollo de la fotónica.