Los españoles que nacieron a partir de 1960 pueden jubilarse con el 100% de la pensión, pero estos son los años que debe cotizar

Cada vez más trabajadores llegan a la recta final de su vida laboral con la misma duda y que no es otra que el momento en el que van a poder jubilarse y cuánto van a cobrar realmente. No es una cuestión menor, porque la pensión pasa a ser el ingreso principal y, en muchos casos, el único. Además en los últimos años, con la edad de jubilación creciendo, parece que se nos olvida tener en cuenta algo que también pesa y que son los años cotizados.

Lo que antes parecía más sencillo ahora tiene más matices si bien la edad ya no lo decide todo. De este modo, los años cotizados, los cambios legales de los últimos años y el momento exacto en el que se da el paso influyen mucho más de lo que parece a simple vista. En 2026, además, entran en juego nuevos ajustes dentro del calendario de reformas que se viene aplicando desde hace más de una década. Esto afecta especialmente a quienes nacieron a partir de 1960, que empiezan a acercarse a la jubilación y tendrán que revisar si cumplen los requisitos para jubilarse cobrando el 100% de la pensión.

Cuántos años hay que cotizar para jubilarse con el 100% de la pensión en 2026

No basta con cumplir la edad legal para tener derecho a la pensión completa. Ese es uno de los errores más habituales dado que la cuantía final depende en gran parte del tiempo que se haya cotizado a lo largo de la vida laboral. De este modo, el sistema actual sigue el calendario progresivo iniciado en 2013 y que se extenderá hasta 2027 ya que durante estos años se ha ido aumentando el periodo necesario para acceder al porcentaje máximo.

En 2026 se mantiene entonces el esquema vigente con los primeros 15 años cotizados que permiten acceder al 50% de la base reguladora y, a partir de ahí, se suman porcentajes adicionales por cada mes trabajado. En la práctica, esto se traduce en que será necesario haber cotizado al menos 36 años y seis meses para alcanzar el 100% de la base reguladora. Pero ese dato, por sí solo, no garantiza nada si no se cumple también con la edad exigida.

La edad de jubilación en 2026

Aquí es donde muchas personas se pierden ya que no todos los trabajadores van a poder jubilarse a la misma edad, aunque cumplan años en el mismo momento. Para este año 2026, pueden jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados. Mientras que por otro lado, tienen que esperar hasta los 66 años y diez meses quienes no lleguen a ese periodo.

La diferencia es importante ya que son casi dos años más de vida laboral para quienes no alcancen ese nivel de cotización. Esto afecta directamente a los nacidos entre 1960 y 1961. En función de su historial laboral, podrán retirarse antes o tendrán que alargar su actividad.

Qué pasa si se adelanta la jubilación

A pesar de todo, hay quien se plantea dejar de trabajar antes de tiempo. Es una opción que suele aparecer después de muchos años en activo o en trabajos especialmente exigentes. El problema es que esa decisión tiene impacto directo en la pensión ya que el hecho de adelantar la jubilación implica aceptar recortes que se aplican de forma permanente.

Para ello, la Seguridad Social utiliza coeficientes reductores que dependen de dos factores: los años cotizados y el tiempo que se adelante la jubilación, así que cuanto mayor sea ese adelanto, mayor será la reducción. Por eso, muchas personas acaban retrasando la decisión cuando ven las cifras. No es sólo una cuestión de unos meses, sino de lo que se deja de cobrar durante años. Existen excepciones en algunos sectores concretos, pero en la mayoría de los casos, quien busca el 100% de la pensión opta por esperar a la edad ordinaria.

Cómo se calcula la pensión en 2026

Más allá de los años cotizados y de la edad, hay otro elemento clave: la base reguladora y que es la cifra sobre la que se aplica el porcentaje final. En 2026 se utilizarán dos fórmulas distintas y la Seguridad Social aplicará automáticamente la más favorable para el trabajador:

Dividir entre 350 las últimas 300 bases de cotización.

Dividir entre 352,33 las 302 bases más altas de las últimas 304.

Este sistema busca evitar que determinados periodos con salarios más bajos reduzcan en exceso la pensión. Además, se mantienen otros mecanismos como la actualización de bases para compensar la inflación o la integración de lagunas, que permite cubrir meses sin cotización con bases ficticias.

Al final, la pensión depende de varios factores que se combinan entre sí y no es sólo cuestión de edad o de años trabajados. También influyen las bases de cotización y el momento en el que se decide jubilarse. Por eso, quienes están cerca de ese momento cada vez miran más allá de la fecha y revisan todos los detalles ya que en ese cálculo es donde realmente se define cuánto se va a cobrar en los años siguientes.