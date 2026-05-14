Giro en la edad de jubilación: los expertos confirman que se puede retrasar hasta los 71 años y estos son los afectados

En 2027 la edad de jubilación se retrasará hasta los 67 años y a partir de ahí algunos expertos ya aseguran que esta podría llegar incluso hasta los 71 años. ¿El motivo? Los jóvenes en la actualidad inician su trayectoria laboral más tarde y durante sus primeros años de actividad son víctimas de interrupciones laborales con salarios más bajos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el último informe que habla de la edad de jubilación a los 71 años.

El informe en cuestión fue publicado el pasado mes de julio por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que concluyó que, con una tasa de empleo del 43,2% entre los 16 y los 29 años, muchos jóvenes llegarán a 2065 habiendo cotizado sólo 30 años, lo que penalizará de forma grave el cómputo de su pensión. «Según las proyecciones actuales, si no se implementan reformas adicionales o si los jóvenes no logran construir carreras contributivas robustas, podrían necesitar trabajar hasta los 71 años en 2065 para mantener el nivel de vida previo a la jubilación», indican desde el BBVA.

Este informe informa que la tasa de ocupación en el grupo de 16 a 29 años actualmente es del 37,2%, en el grupo 20-24 años es del 34,4% y de 25 a 29 años es del 57,6%. «Esta baja tasa de ocupación general para los jóvenes se acompaña de una elevada proporción de temporalidad y parcialidad en sus empleos, lo que dificulta la acumulación de periodos de cotización suficientes», informa el BBVA sobre el principal problema de los jóvenes a la hora de acceder a la jubilación.

La jubilación a los 71 años en España

Algunos expertos también han opinado recientemente sobre el retraso que se espera en la edad de jubilación para los españoles en el futuro. Luis Garvía, profesor de finanzas de la ICADE Business School y también de la Universidad Pontificia Comillas, habló hace unos meses en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’, en el que retrasó la edad de jubilación hasta los 72 años debido a que la esperanza de vida ha subido hasta los 84 años, confirmado por el INE.

«Tenemos que cambiar la forma de gestionar el sistema. La esperanza de vida hace 20 años era de 74 años y ahora vivimos 84 años», dijo durante su intervención. «Hace 20 años cotizaban cinco personas por cada jubilado y ahora son solo 2,3. Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años, según cálculos matemáticos, para que salieran las cuentas», dijo este experto en economía.

Llevar la edad de jubilación hasta más allá de los 70 años está en boca de varios expertos que recientemente se han pronunciado al hilo de una decisión histórica que tomó hace unos meses Dinamarca, que ha retrasado la edad de jubilación a los 70 años para casos muy concretos. Esto supone un récord dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y puede ser un espejo en el que se mire España.

«El razonamiento que se ha hecho en Dinamarca es que la esperanza de vida está aumentando. Incluso se está diciendo que los 40 son los nuevos 30 y los 50 son los nuevos 40 y cosas por el estilo. Lo que pasa es que, en términos generales, puede que sea cierto, pero si vamos a profesiones concretas, en entornos concretos, esto evidentemente es muy discutible», avisó Santiago Niño Becerra en su día en la cadena SER. «Ahora, la pregunta es: ¿esto acabará llegando a España? La respuesta es que sí, evidentemente», concluyó el experto en economía.

Gonzalo Bernardos también informó que esto acabará sucediendo en España en los próximos años. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión advirtió a los ciudadanos españoles en un mensaje publicado en las redes. «Preparaos para lo que viene. Dinamarca es el primer país que legislará para que la jubilación se retrase a los 70 años. Tiene previsto introducirla en 2040. Nosotros seguiremos su ejemplo, más tarde o temprano», escribió.