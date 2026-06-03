La cloaca del PSOE tenía a Inda entre sus «objetivos» junto a Marchena, Feijóo y fiscales

La cloaca del PSOE de Pedro Sánchez tenía a Eduardo Inda, director de OKDIARIO, entre sus «objetivos de interés», junto al magistrado Manuel Marchena o el hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otros, según aparece en un listado recogido por la Guardia Civil en un informe —al que ha accedido este periódico— remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

En concreto, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado subrayan cómo Leire Díez, ex fontanera del PSOE, ya desde el año 2021, junto al empresario Javier Pérez Dolset y la periodista Patricia López «comenzaron a desarrollar» como una de sus fuentes de información «documentos escritos o sonoros» relacionados con el ex comisario José Manuel Villarejo.

Los agentes de la UCO destacan aquí que «una vez iniciada la etapa investigada (abril de 2024)», una de las primeras actuaciones llevadas a cabo por esta trama fue «contactar con Villarejo, mantener varias reuniones con él y con su abogado y ofrecerle un acuerdo según el cual debía aportar información sobre diversas personas y, a cambio, recibir beneficios en el marco de los procedimientos judiciales en los cuales se encuentra inmerso».

En este contexto, la Guardia Civil revela que en el teléfono móvil iPhone 11 intervenido a Leire Díez se ha localizado un conjunto de ocho fotografías de un documento titulado «LD-Planteamientos», que parece recoger «una suerte de acuerdo de intercambio de información». Los agentes precisan que las siglas LD harían referencia al nombre de la ex colaboradora de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

La UCO dice al respecto que, «fruto del análisis realizado», se deduce que este documento «habría sido elaborado por Villarejo». Por otro lado, añaden los agentes, «en las propiedades de las fotografías consta como fecha de última modificación el día 26.08.2024, previsible fecha de su entrega a Leire». Además, las coordenadas asociadas a la ubicación de todas ellas figuran en la calle Gaztambide de Madrid. El propio Cerdán tenía su domicilio justo en una calle anexa.

En el cuerpo del documento, señala la Guardia Civil, se hallan los pormenores del acuerdo planteado, constando de dos fases (A y B). Bajo el título de «Fase A», el escrito recoge lo siguiente: «Se solicitó una muestra del contenido del archivo y, una vez obtenida, se mostró interés en continuar con las negociaciones, en dos fases. Se cumplimentará la primera con la entrega del resto de un informe de inteligencia sobre PS y una descripción numérica de de la base documental que afectaría a objetivos de interés, referidos en un listado que previamente se facilitó». PS son las siglas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Reproducción del listado de «objetivos» hallado en el móvil de Leire Díez.

Ambos documentos, es decir, el informe de inteligencia y la descripción numérica de la base documental sobre los «objetivos de interés», forman parte de las ocho fotografías citadas, prosigue la Guardia Civil.

Este listado de «objetivos de interés», identificado también por la UCO como «Página 2 del documento LD-Planteamientos», es el que incluye al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en un apartado junto al periodista Esteban Urreiztieta y otros «medios».

Otros «objetivos de interés» que aparecen en este listado y que son referenciados por la Guardia Civil son «Francisco Martínez», ex secretario de Estado de Seguridad con el PP; «PSOE (Andalucía)»; «Persecución Pedro Sánchez (Begoña)»; «Jueces»; «Fiscales, sobre todo Grinda» o «Policías (GC-CNI)».

También hay otros apartados denominados «Persecución a Zaplana y González»; «Podemos»; «BBVA» o «Feijóo. Elecciones en las que se presentaba con Mario Conde». Todos estos nombres van acompañados debajo de una serie de siglas y números, descritos en una leyenda en la parte superior del documento. Por ejemplo, por NI se entiende «Nota de inteligencia».

Situación de Villajero

Esta entrega del informe de inteligencia sobre Pedro Sánchez y la lista de «objetivos de interés» sería correspondida con muestras de

«cambio» en la situación procesal de la «parte aportante», así como con otras «compensaciones específicas», dice la UCO.

Acometida esta primera fase, agregan los agentes, se procedería a la siguiente, la «Fase B». En ella, conforme se avanzase en el cambio de la situación procesal de la parte «aportante», esta última entregaría materiales relacionados con el personal incluido en el listado de objetivos. «Esta otra entrega parecería ser paulatina y no finalizaría hasta que se produjera el final de la situación procesal de la parte aportante», es decir, del ex comisario Villarejo, encausado en distintos procesos judiciales, recoge el informe de la Benemérita.