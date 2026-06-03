Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha reaccionado este miércoles al sumario del caso Leire al que este diario ha tenido acceso. Entre las informaciones contenidas en el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Inda ha destacado que las cloacas se montaron para «proteger los intereses del presidente», según señala el informe policial. El director de este periódico también ha señalado cómo Leire Diez, la fontanera del PSOE, implica directamente a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el centro de la trama y que «estaba al tanto de todo». Ante estas revelaciones, Inda ha animado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a citar como testigo a Sánchez o que «eleve el caso al Supremo y que el Supremo cite como imputado al todavía presidente del Gobierno».