Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el España - Irak previo al Mundial 2026 El España - Irak es un partido amistoso previo al Mundial 2026 y se jugará en Riazor La selección española afronta la primera de sus dos pruebas preparatorias para el Mundial 2026

España se medirá a Irak en el primer amistoso de preparación para el Mundial 2026 y los de Luis de la Fuente intentarán regalarle una victoria a todos aquellos aficionados que se acercarán a Riazor, ya que servirá también como despedida antes de cruzar el charco. Debería tratarse de una prueba asequible para la selección española de fútbol, pero no podrán confiarse y la intención es adquirir buenas sensaciones antes del arranque de la Copa del Mundo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este encuentro.

Horario del España – Irak: a qué hora empieza el amistoso preparatorio para el Mundial 2026

La selección española de fútbol viaja a Galicia para enfrentarse a Irak en el primero de los dos partidos amistosos preparatorios para el Mundial 2026, que arrancará el próximo 11 de junio. Los de Luis de la Fuente afrontan un choque que no debería ser muy complicado, pero será muy serio, ya que el combinado iraquí estará presente en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. Riazor será el estadio en el que se despedirán los jugadores que representarán a España en la Copa del Mundo.

Cuándo es el partido amistoso pre Mundial 2026 España – Irak

Las federaciones de ambas selecciones acordaron jugar este partidazo España – Irak que corresponde al primer amistoso de los de Luis de la Fuente previo al Mundial 2026 para este jueves 4 de junio. El horario en el que este choque de la selección española de fútbol y la iraquí ha sido programado para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa con las aficiones para que el balón pueda comenzar a rodar de manera puntual en un estadio tan mítico como es el de Riazor.

Dónde ver en directo gratis el España vs Irak: canal de TV y cómo ver online

RTVE es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir los encuentros que dispute la selección española de fútbol y es por ello que este España – Irak correspondiente al primer amistoso previo al Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Esto significa que el encuentro que protagonizarán los de Luis de la Fuente en Riazor se podrá ver por el ente público gratis y en abierto, así que todos podrán verlo sin problemas.

Todos aquellos seguidores de la selección española de fútbol y los amantes del fútbol en general también tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el España – Irak amistoso previo al Mundial 2026 mediante la aplicación RTVE Play. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que destacar que cualquiera puede meterse con un ordenador a la web del ente público y así disfrutar de todo lo que suceda este jueves en la casa del Deportivo de La Coruña.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo que jugará la selección española de fútbol en La Coruña, donde tendremos a un enviado especial. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Irak desde una hora y media antes de que comience el encuentro. Cuando concluya el choque en Riazor publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones de los protagonistas que lleguen desde Galicia.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Irak

Por otro lado, aquellos seguidores del combinado nacional que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming deben saber que podrán escuchar por la radio gratis el amistoso que jugará previo al Mundial 2026 la selección española de fútbol. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el España – Irak para contar el minuto a minuto de lo que suceda en Riazor.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Irak?

El Estadio de Riazor, ubicado en la ciudad gallega de La Coruña, será el escenario donde se jugará este España – Irak que es un amistoso preparatorio para el Mundial 2026. Este campo fue inaugurado en 1944 y tiene capacidad para casi 32.500 aficionados. Se espera una entrada buenísima, pero la gran incógnita será en el estado del césped, ya que quedó muy dañado por la invasión de campo que hubo para celebrar el ascenso del Deportivo a la máxima categoría del fútbol español.

Se ha anunciado que el árbitro alemán Florian Badstübner será el encargado de impartir justicia en este partido amistoso pre Mundial 2026 que jugarán España e Irak en Riazor. Hay que recordar que no habrá VAR en este choque, por lo que el germano estará acompañado por los linieres Christof Günsch y Sven Waschitzki, mientras que el cuarto árbitro será Tobias Reichel.