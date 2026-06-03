Selección de Irak para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Irak afronta el Mundial 2026 como uno de los equipos que han logrado romper una larga espera para regresar al mayor escaparate del fútbol internacional. La clasificación para esta edición, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con un formato ampliado a 48 selecciones, representa un punto de inflexión para el combinado asiático, que vuelve a situarse en el foco competitivo tras décadas de ausencia.

El regreso no solo tiene un valor deportivo, sino también simbólico. Irak ha recuperado protagonismo en la escena internacional y encara el torneo con la intención de consolidar ese crecimiento. Más allá de participar, el objetivo pasa por competir con solvencia en un grupo de alto nivel y demostrar que su evolución es sostenible.

Grupo de la selección de Irak en el Mundial 2026

Irak ha quedado encuadrada en un grupo exigente junto a Francia, Senegal y Noruega. Se trata de una fase inicial con rivales de perfiles muy distintos, donde la capacidad de adaptación será determinante. Francia parte como una de las favoritas del torneo, mientras que Senegal llega respaldada por sus recientes éxitos continentales. Noruega, por su parte, puede representar una de las sorpresas de esta cita mundialista.

Cuándo juega Irak en el Mundial de 2026

16 de junio de 2026: Irak vs Noruega, en el Boston Stadium.

vs Noruega, en el Boston Stadium. 22 de junio de 2026: Francia vs Irak , en el Philadelphia Stadium.

, en el Philadelphia Stadium. 26 de junio de 2026: Senegal vs Irak, en el Toronto Stadium.

Convocados de Irak para el Mundial 2026

Porteros

Fahad Talib

Jalal Hassan

Ahmed Basil

Defensas

Hussein Ali

Manaf Younis

Zaid Tahseen

Rebin Sulaka

Akam Hashem

Merchas Doski

Ahmed Yahya

Frans Putros

Mustafa Saadoon

Centrocampistas

Zaid Ismail

Amir al-Ammari

Kevin Yakob

Zidane Iqbal

Aimar Sher

Ibrahim Bayesh

Ahmed Qasim

Youssef Amyn

Marko Farji

Delanteros

Ali Jassim

Ali al-Hamadi

Ali Yousef

Aymen Hussein

Mohanad Ali

Quién es el portero de Irak

La portería iraquí tiene como principal referente a Jalal Hassan. El guardameta, que milita en el Al-Zawraa, ejerce además como capitán del equipo y ha superado la barrera de los 100 partidos internacionales, consolidándose como una de las figuras más experimentadas del grupo. Su trayectoria y continuidad en la selección lo convierten en una pieza clave dentro de un bloque que combina futbolistas del ámbito local con otros que desarrollan su carrera en ligas extranjeras.

Las estrellas de la selección de Irak en el Mundial 2026

El principal nombre propio del ataque es Aymen Hussein. El delantero, con más de 30 goles con la selección, se ha consolidado como el referente ofensivo del equipo. Su importancia quedó reflejada en el tanto que certificó la clasificación mundialista, en una acción decisiva que simboliza su peso dentro del grupo.

Aunque Irak no cuenta con una amplia representación en las grandes ligas europeas, sí dispone de futbolistas con presencia internacional. Entre ellos figuran Ali Al-Hamadi, que compite en el Luton; Marko Farji, vinculado al Venezia en la Serie B italiana; y Merchas Doski, que desarrolla su carrera en el Viktoria Plzen. No obstante, el núcleo del equipo se sustenta en jugadores con amplia experiencia en la selección y en la liga local, lo que aporta cohesión y conocimiento del sistema de juego.

Así es el seleccionador de Irak en el Mundial 2026

El combinado iraquí está dirigido por Graham Arnold, técnico australiano que asumió el cargo en marzo de 2025. Su llegada se produjo tras un momento delicado en la fase de clasificación, después de la derrota frente a Palestina que comprometía seriamente las opciones del equipo.

Arnold aporta una trayectoria contrastada, que incluye su paso por la selección de Australia, a la que dirigió en el Mundial de Qatar 2022. En aquel torneo, su equipo alcanzó los octavos de final y ofreció resistencia ante Argentina, posteriormente campeona.

Su incorporación responde a la apuesta por un perfil con experiencia internacional y capacidad para gestionar contextos de alta presión. Desde su llegada, el objetivo principal era asegurar la clasificación para el Mundial, meta que finalmente se ha cumplido.

La camiseta de Irak en el Mundial 2026