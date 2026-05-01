La selección jugará un último amistoso en España en Riazor contra Irak antes del Mundial

La selección jugará un último partido amistoso en España antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lo hará el próximo 4 de junio en Riazor contra Irak, justo antes de viajar al otro lado del charco para preparar la Copa del Mundo. De la cita formarán parte los 26 elegidos por Luis de la Fuente en su lista definitiva para el torneo y se celebrará en el estadio del Deportivo de La Coruña.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente de la Federación Iraquí, Adnan Dirjal, han cerrado todos los detalles del encuentro durante el 76.º Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver.

Los de De la Fuente viajarán a Galicia para medirse al combinado nacional iraquí, perteneciente a la Confederación Asiática de Fútbol, el jueves 4 de junio en un amistoso. En la memoria, un único precedente entre ambas selecciones: el choque en la Copa Confederaciones de 2009 que se saldó con victoria de España por un gol de David Villa (1-0).

La de junio, además, será la séptima vez que la selección juegue en La Coruña, donde acudió por última vez en 2022, también en un amistoso antes del Mundial de Qatar, para enfrentarse a Islandia, a la que goleó 5-0 para disfrute de un público entregado que abarrotó las gradas.

España ya tiene ruta definitiva al Mundial

Será la penúltima prueba antes del debut ante Cabo Verde en el Mundial el 15 de junio en el Atlanta Stadium (18:00 hora española). Puebla, en México, marcará el final del camino de preparación al albergar el partido contra Perú el lunes 8 de junio, justo una semana antes del estreno en una fase de grupos en la que España también se medirá con Arabia Saudí y Uruguay.