¿Qué partidos del Mundial 2026 se retransmiten por abierto en TVE?

Llega el momento de la verdad: arranca el Mundial 2026 y los aficionados de la selección española y los seguidores del deporte rey no se quieren perder ni un solo partido de esta Copa del Mundo que tiene como sede Estados Unidos, México y Canadá. Es por ello que a continuación te explicamos cómo ver gratis por televisión y también en streaming y en vivo online algunos de los encuentros que se jugarán durante todo el campeonato.

Dónde ver por TV en directo el Mundial 2026

Este Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá se va a poder ver por televisión en directo a través de dos vías. Una de ellas será por Dazn, ya que este medio de comunicación compró los derechos de la Copa del Mundo, pero eso sí, habrá que tenerlo contratado o, en su defecto, alguna de las plataformas de pago que tengan sus canales, para poder disfrutar de todos los partidos que se disputen de manera íntegra. Por otro lado también encontraríamos a RTVE, pero el ente público, mediante La o Teledeporte, ofrecerían sólo un choque diario, además de todos los que juegue la selección española.

Cómo ver en streaming el Mundial 2026

También existirá la posibilidad de ver todo el Mundial 2026 en directo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones que tiene Dazn y también por la del ente público, llamada RTVE Play. Estas apps se podrán descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de todos sus respectivas páginas webs para los que le resulte más fácil acceder a ella con un ordenador y no perderse así ni un sólo partido de los que ofrezcan de la Copa del Mundo.

Debemos destacar que en la web de OKDIARIO vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre todo lo que suceda durante el Mundial 2026, donde tendremos un enviado especial que cubrirá de la mejor manera la Copa del Mundo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de los mejores partidos de todo el campeonato y publicaremos la crónica de todos los encuentros. También ofreceremos la situación de los grupos y el calendario, así como perfiles de todas las selecciones nacionales que participan. Obviamente, prestaremos especial atención a todo lo que haga España en esta cita mundialista.

Todos los partidos que dará TVE del Mundial 2026

Como ya hemos mencionado anteriormente, RTVE será uno de los medios de comunicación que ofrecerá partidos del Mundial 2026. Será uno al día y por ahora sólo se conocen aquellos choques que darán durante la fase de grupos de esta Copa del Mundo que se presenta apasionante. El ente público dará en abierto y gratis la inauguración y el choque destacado de cada día, así como todos los duelos que protagonice la selección española, que se tiene que enfrentar a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.