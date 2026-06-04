En qué estadios se juegan los partidos del Mundial 2026: sedes y ciudades

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá contará con un notable repertorio de estadios separados por más kilómetros que nunca durante la historia del torneo. El principal motivo es la ampliación del número de selecciones hasta las 48, una cifra muy superior a las 32 que conformaban el Mundial entre Francia 1998 y Qatar 2022. La fase de grupos se mantiene con el cambio de formato, con 12 grupos, y se introduce la ronda de dieciseisavos de final. Por tanto, el Mundial 2026 batirá el récord de encuentros, alcanzando los 104 en la gran final del 19 de julio.

Cuántos estadios hay en el Mundial 2026

Un despliegue de más de un mes de competición que hace imprescindible una gran variedad de recintos para acoger todos los partidos del torneo. El peso organizativo recae sobre Estados Unidos, que supera ampliamente en partidos y estadios mundialistas tanto a Canadá como a México. La extensión del territorio estadounidense y la capacidad con la que cuentan los estadios en sus grandes ciudades, sede habitual de equipos de NFL, MLB o MLS, decantan la balanza a su favor de forma notable. Estados Unidos aporta 11 de los 16 estadios al Mundial 2026 y alberga un 75% de los partidos. Además, todos los partidos desde cuartos de final se disputan en el país de las barras y estrellas .

México, en cambio, pese a albergar el partido inaugural en el recordado Estadio Azteca, cede protagonismo a medida que avanza el torneo. El país hispanohablante acoge 13 encuentros, misma cifra que Canadá, aunque México cuenta con tres sedes, por dos en terreno canadiense. Ambos anfitriones dirán adiós al Mundial en sus estadios en los octavos de final, donde cada uno alberga un duelo eliminatorio. Los otros seis encuentros de octavos y el resto de rondas finales se juegan en Estados Unidos.

Estadios y ciudades del Mundial 2026

El número de partidos y la presencia de 48 selecciones provoca que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá presente el mayor número de sedes desde la edición de 2002 en Corea del Sur y Japón, de ingrato recuerdo para el fútbol español. Las diferentes sedes se dividen en tres zonas establecidas por FIFA: Este, Centro y Oeste. Atlanta, Boston, Filadelfia, Nueva York/Nueva Jersey y Toronto conforman la Zona Este por su cercanía con la costa atlántica. La Zona Centro, que abarca las zonas interiores estadounidenses y el sur, con México, incluye a Kansas City, Houston, Dallas (Arlington), Atlanta, Ciudad de México y Monterrey. Por último, la Zona Oeste agrupa las ciudades cercanas al Pacífico como Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Ángeles y Guadalajara.

Los estadios estadounidenses serán los encargados de albergar las rondas finales. El duelo por el título del 19 de julio se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Este recinto acogió la final del Mundial de Clubes del pasado verano entre Chelsea y PSG. Las semifinales se disputarán en el Gilette Stadium de Atlanta y el AT&T Stadium de Dallas/Arlington. Estos son los 16 estadios del Mundial 2026: