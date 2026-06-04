Pedro Sánchez pasa de España: ni el presidente ni ninguno de sus ministros despiden a la Selección

Pedro Sánchez ni ninguno de sus ministros despedirán a la selección española antes de poner rumbo a Estados Unidos el próximo 5 de junio desde el aeropuerto Santiago-Rosalía de Castro, en un vuelo programado para las 10:00 horas, donde la selección española buscará su segunda estrella en el Mundial. Por lo tanto, los hombres de Luis de la Fuente no recibirán el apoyo del Gobierno de nuestro país, algo que tampoco ha pillado por sorpresa en el seno de la Federación Española de Fútbol, ya que desde 2018, antes de que el combinado nacional partiese hacia Rusia, el presidente del Gobierno no ha vuelto a hacer acto de presencia en Las Rozas.

Tampoco han hecho acto de presencia ninguno de sus ministros ni ningún miembro del Gobierno. José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, y Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, tampoco se han molestado en despedir a los hombres de Luis de la Fuente.

Además, desde la Federación Española de Fútbol tampoco se sabe si algún miembro del Gobierno acudirá a algún partido del combinado nacional en Estados Unidos o México. Sí tendrá que estar presente algún ministro acompañando a S. M. el Rey en la tercera jornada de la fase de grupos en Guadalajara, ya que Felipe VI estará presente en el partido que medirá a España contra Uruguay.

El sueño comienza el 15 de junio

España comenzará el sueño de conquistar su segundo Mundial el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta, antes de medirse a Arabia Saudí el día 21 y cerrar la fase de grupos ante Uruguay el 27 de junio en Guadalajara. Un calendario exigente para una selección española que volverá a partir como una de las grandes favoritas al título después de consolidarse como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional.

Antes de arrancar su aventura mundialista, España disputará dos amistosos de preparación que servirán como últimos test antes de viajar definitivamente a Norteamérica. El primero será este 4 de junio ante Iraq en Riazor, mientras que el segundo llegará el 8 de junio frente a Perú en Puebla, ya en suelo mexicano. Dos partidos diseñados para afinar sensaciones y adaptar al grupo al clima y a las condiciones del torneo.