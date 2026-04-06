Sánchez se apropia de la camiseta de la Selección española para presumir de los datos de empleo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido este lunes un vídeo en las redes sociales, en el que aparece ataviado con la segunda equipación de la selección española de fútbol a pesar de que la publicación no se refiere al equipo nacional, sino a los datos de empleo. Sánchez aprovecha así el tirón del combinado dirigido por Luis de la Fuente, a escasos dos meses del comienzo del Mundial, para hacer campaña.

«España tiene el mejor equipo», ha asegurado Sánchez en el vídeo compartido a través de X. «Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis. Sois quienes servís y quienes emprendéis. Quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando», ha continuado el presidente del Gobierno, que asegura que, junto a los ciudadanos forma «un equipo que está haciendo historia».

A continuación, el jefe del Ejecutivo, luciendo la segunda camiseta de la selección española de fútbol, ha anunciado que «por primera vez» España «alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social», y ha hablado de «22 millones de empleos». «Juntos y juntas hacemos el mejor país posible», ha concluido Sánchez en un vídeo muy comentado debido a su look.

Sánchez ha cambiado su habitual look de traje y corbata, que también ha lucido en vídeos compartidos previamente en redes sociales, por una camiseta de la selección española, la segunda equipación, que luce en la publicación por encima de la camisa. Esta combinación ha dado pie a muchos comentarios, así como la actuación del presidente del Gobierno, que no sólo ha igualado, erróneamente, los 22 millones de afiliados con 22 millones de empleo, sino que en medio del show viral se ha dado la vuelta para mostrar el dorsal 22 impreso en la elástica de la selección española que ha lucido para el vídeo compartido este lunes.

Cuerpo matiza el show de Sánchez

Carlos Cuerpo, ministro de Economía y, desde hace unos días, también vicepresidente primero del Gobierno, ha citado la publicación de Sánchez y matizado lo expuesto por el presidente del Gobierno. «Superamos por primera vez los 22M de afiliaciones en términos desestacionalizados, 80.274 solo en el mes de marzo. Más de 523.500 en el último año», ha trasladado Cuerpo, quien sólo habla de afiliaciones y no de empleos a la hora de referirse a los 22 millones de los que presume Sánchez. «El modelo de crecimiento económico equilibrado genera más y mejor empleo. Seguimos», ha añadido Cuerpo.

El PP corrige al Gobierno

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, ha corregido la información dada por Pedro Sánchez, en una respuesta directa, a través de X, al presidente del Gobierno. «Que haya más afiliados en España es una buena noticia, pero lo de la camiseta es un exceso teniendo en cuenta que al no crecer la productividad, la inflación y los impuestos se están comiendo el poder adquisitivo de los españoles», ha contestado Nadal.