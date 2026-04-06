Cuatro de cada diez empleos nuevos son indefinidos en España

El número de afiliados a la Seguridad Social supera por primera vez los 22 millones; sin embargo, la mayoría de los contratos siguen siendo temporales, 6 de 10, lo que refleja la precariedad laboral que arrastra el país.

Por su parte, el paro bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado principalmente por el sector servicios.

Pese al aumento de los contratos indefinidos, que más de la mitad de los nuevos empleos sean temporales pone de manifiesto que la mejora del mercado laboral convive con problemas estructurales de calidad y estabilidad en el empleo, que conviene analizar.

Situación de desempleo en Europa

Pese a las buenas cifras de empleo, España sigue liderando junto a Finlandia los países de la Unión Europea con mayor tasa de paro; mientras que el de Finlandia resulta de una crisis económica y recortes internos, España arrastra un problema estructural pese a la etapa de creación de empleo que vive.

Además, España mantiene el doble de paro que la media y con uno de los peores mensajes para sus jóvenes.

El desempleo subió en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, donde aumentó en 2.881 personas (+1,3%).

La mayoría de los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social hablan de afiliaciones y no de empleados, siempre fue igual pero hoy tenemos que cada trabajador necesita más de un empleo para llegar a final de mes.

Y pese a las buenas cifras, las malas siguen llegando sobre todo en 3 comunidades autónomas. Canarias, Madrid y País Vasco reportaron el aumento de los desempleados de más de 800, casi 350 y de 179, respectivamente

Mejores datos en Andalucía

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en marzo en 42 de ellas, lideradas por Cádiz (-2.352 parados), Sevilla (-1.939) y Málaga (-1.863).

Esto responde principalmente a factores estacionales, como el turismo y la Semana Santa que a su vez pueden estar impulsadas por las últimas bajadas de impuestos del gobierno andaluz del PP y apoyo a las empresas.