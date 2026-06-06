Mañana el foco no estará sólo en el terreno institucional del Real Madrid, sino también en el análisis que trasciende lo puramente deportivo. El club celebra unas elecciones que van mucho más allá del fútbol.

El mundo de los grandes negocios y el fútbol de élite en España siempre han compartido vasos comunicantes, de modo que el debate en torno al fútbol acaba trasladándose al análisis de los imperios empresariales de quienes aspiran a dirigirlo.

Este cruce de caminos está protagonizado por Enrique Riquelme, presidente de COX cuya candidatura a las elecciones presidenciales del Real Madrid lo ha catapultado a la primera línea de la opinión pública y el actual mandatario del club blanco y una de las figuras más influyentes del panorama empresarial e industrial global: Florentino Pérez, presidente del Grupo ACS.

Aunque el mercado tiende a agruparlas de forma general en el macrosector de la ingeniería y las infraestructuras, el Grupo ACS y COX operan bajo filosofías y dinámicas operativas profundamente diferenciadas. La estrategia de cada compañía responde a un momento de madurez corporativa totalmente distinto.

Los expertos de XTB aseguran que la diferencia de tamaño entre el titán ACS y la emergente COX es colosal si se analiza en términos absolutos, lo que obliga a los analistas a evaluar el desempeño en términos relativos para hacer justicia a las dinámicas de cada una.

Florentino y su imperio con ACS

Para equilibrar la balanza, los analistas comparan la situación patrimonial de Florentino Pérez en el año 2000, cuando asaltó y ganó la presidencia del Real Madrid por primera vez ante Lorenzo Sanz, con la posición que ostenta Enrique Riquelme en la actualidad.

En el año 2000, la capitalización bursátil de ACS se situaba en el entorno de los 1.800 millones de euros, una cifra conceptualmente muy cercana a los 1.150 millones de euros de la COX actual.

La gran sorpresa salta al analizar la propiedad: a principios de siglo, Florentino Pérez controlaba un porcentaje directo significativamente menor de ACS que el que Riquelme posee hoy de COX.

Ajustando las variables por el efecto acumulado de la inflación, el patrimonio en bolsa de Florentino Pérez en el año 2000 equivaldría a unos 164 millones de euros actuales. Riquelme, con sus más de 700 millones de euros ligados al parqué, afronta el asalto de las urnas blancas con un músculo financiero personal muy superior al que tenía el hoy todopoderoso presidente de ACS en sus inicios en el club.

Diferentes perfiles de inversión

A pesar de los sólidos fundamentales de COX y sus superiores márgenes operativos, el mercado otorga actualmente múltiplos de valoración considerablemente más exigentes a ACS, permitiendo que cotice con una prima de valoración notable.

Esta diferencia responde principalmente al respaldo que el mercado da a la clara dirección estratégica de ACS hacia el boom de los centros de datos de IA y a su probada e imbatible capacidad para convertir el beneficio contable en dinero real en caja.

Asimismo, la visibilidad e institucionalización de ambas firmas en el parqué juega un rol determinante.

Mientras ACS cuenta con una amplísima cobertura de mercado, siendo monitorizada de forma diaria por cerca de una veintena de analistas en terminales financieras líderes como Bloomberg, COX apenas comienza a dar sus primeros pasos en los radares de las grandes firmas de inversión, contando con un seguimiento de tan solo tres analistas.

Para el inversor, el duelo se resume en dos perfiles nítidos: ACS representa la madurez de un transatlántico de flujos de caja estables indexado a la reindustrialización tecnológica, mientras que COX ofrece una historia de alto crecimiento operativo.