Precio de la gasolina hoy 9 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
El precio de la gasolina sube ligeramente así que descubre ligeramente dónde repostar más barato hoy en Madrid
Casi nadie conoce este truco y es infalible: la manera de ahorrar una pasta en gasolina
La técnica que utilizan todos en Japón para conducir y ahorrar en gasolina que no falla
Si tienes pensado coger el coche hoy domingo, seguro que primero de todo tendrás que comprobrar el nivel de combustible del depósito. El día es el mejor para una escapada a cualquier pueblo o municipio en el que encontrar una piscina natural donde refrescarse, pero si tienes que recorrer varios kilómetros es mejor estar seguro que tienes gasolina suficiente. De este modo, lo mejor es saber cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 9 de agosto y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.
Ya hace meses que muchos miran al detalle el coste que tiene el precio de la gasolina, y lo hacen debido a la subida experimentada debido a la crisis en Oriente Medio y otros factores, de modo que comprobar precios, y comparar, se ha convertido casi en una rutina, sobre todo sabiendo que en función de dónde repostes puedes ahorrar unos céntimos, que en el caso de un depósito lleno al completo pueden suponer varios euros. Por este motivo, te listamos ahora las gasolineras más económicas de Madrid a partir de los datos que ofrece el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 9 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A primera hora de este domingo, el Geoportal señala estas como las gasolineras más baratas para repostar:
Gasolina 95
- Gasolinera Torrejón. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.479 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.479 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.549 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.559 €/l.
- GasExpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.569 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.579 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.669 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.719 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.719 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.755 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.759 €/l.
- BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.759 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- BP San Peter 365. Madrid. Autovía A-3, km 11,2. Precio: 1.769 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.769 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.769 €/l.
- BP Taraza 365. Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.779 €/l.
- Cepsa Ciudad del Automóvil 365. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.779 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.785 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera Villaverde-Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l.
- Repsol. Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: 1.795 €/l.
Diésel
- Gasolinera Torrejón. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.569 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.659 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Paracuellos de Jarama. Camino de San Miguel, 1. Precio: 1.679 €/l.
- Gasolinera Getafe. Getafe. Avenida Arcas del Agua, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.689 €/l.
- Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1.689 €/l.
Ahora que ya sabes dónde se ubican las gasolineras más baratas, ya sabes dónde repostar antes de salir a esa escapada de verano con tu coche, sin embargo, si deseas hacer tu propia consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver datos actualizados tanto en gasolina como diésel e incluso filtrar resultados en forma de mapa como este que ahora te mostramos, en el puedes localizar las estaciones y gasolineras más cercanas a tu ubicación de una forma más directa y sencilla: