Cielo poco nuboso por la mañana que dará paso a nubosidad por la tarde en buena parte de la provincia. Se prevén chubascos intensos en el norte de Cinco Villas, acompañados de tormentas y rachas de viento fuerte. Las temperaturas subirán en el centro, alcanzando valores altos. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza:

Ambiente caluroso con posibles chubascos

El cielo se despereza lento en Zaragoza, con un manto de nubes que se irá disipando a medida que avanza la jornada. Esta mañana se disfrutarán temperaturas suaves, rondando los 23 grados, aunque la sensación térmica invitará a sentirse un poco más cálido. Sin embargo, al caer la tarde, el termómetro alcanzará los 39 grados y la probabilidad de algunos chubascos comenzará a hacerse notar, especialmente cuando el sol se esconda tras el horizonte.

La brisa, soplando del sureste a unos 15 kilómetros por hora, se ladea con fuerza en ocasiones, lo que podría traer consigo un aire algo cargado, especialmente al soplar con ráfagas que alcanzarán los 30 kilómetros por hora. Esta mezcla de calor y humedad hará que el ambiente se sienta pesado, una característica del verano en la ciudad. A partir de las 21:11, cuando el sol se retire, las temperaturas descenderán, regalando una noche más tranquila tras un día lleno de contrastes.

Calatayud: cielos nublados con posibilidad de lluvia

Un susurro del viento fresco anticipa un día irregular en Calatayud, donde las nubes amenazan con desatar su contenido en cualquier momento. La mañana se presenta tibia con una temperatura mínima de 20°C, bajo un cielo variable que en ocasiones permitirá que el sol se asome entre las sombras, aunque a medida que avance el día, la probabilidad de lluvias aumentará hasta un 10%, sugiriendo un final de jornada más aguado.

Por la tarde, el ambiente cambiará notablemente; el termómetro alcanzará los 39°C, pero la sensación térmica podría jugarle una mala pasada, llevándola hasta los 39°C, en medio de una humedad que subirá hasta un 75%. Además, se prevén rachas de viento de hasta 75 km/h, creando un escenario inusual y un tanto agobiante. Mejor llevar paraguas y estar preparado ante cualquier eventualidad.

Tarazona: cielo nublado con posibilidad de lluvia

La mañana transcurre con un cielo algo nublado y temperaturas frescas que rondan los 20 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se mantendrá templado, aunque puede haber algunas posibilidades de lluvia hacia la tarde-noche, así como un viento ligero que recordará su presencia de forma sutil.

Resulta un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Es un buen momento para pasear por el parque o tomar un café en la terraza, aprovechando la jornada tranquila que nos brinda.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET