Los estudiantes que llegan a Madrid y Barcelona no encuentran casa. Al menos no uno que puedan pagar sus familias. Alquilar una habitación en Madrid ya cuesta de media 587 euros al mes: un 18% más que hace dos años y la mitad de un actual salario mínimo interprofesional.

En Barcelona la situación es todavía más grave. Allí el precio medio de una habitación es de 600 euros mensuales. En general, el precio medio de alquilar una habitación en España ya ha alcanzado los 430 euros. Una cantidad inasumible para los jóvenes universitarios y sus familias.

Dado que ya alquilar una habitación en Madrid o Barcelona resulta imposible para muchos por la falta de ofertas y el encarecimiento de las pocas que salen al mercado, la construcción de residencias de estudiantes en España se ha disparado un 151% respecto al año pasado con el fin de atender a una necesidad latente.

En Madrid y Barcelona encontrar una habitación es misión imposible y los estudiantes recién llegados optan por vivir esta etapa en una residencia.

1.700 millones en residencias

La inversión en residencias de estudiantes (PBSA) en España alcanzó en 2025 los 1.700 millones de euros transaccionados, lo que supone un incremento del 151% respecto al año anterior. Ante un mercado del alquiler colapsado y con precios inasumibles, uno de los principales inversores paneuropeos en estas infraestructuras explica que se han convertido «en infraestructura social esencial».

En conversación con OKDIARIO, Luis Huete, director de Real Estate en Ardian, ya explicó hace unos meses que para ellos se trata de un nicho atractivo y rentable por tres pilares: la demanda estructural, su resiliencia a lo largo del ciclo y la capacidad de crecer rentas de forma sostenida en el largo plazo:

«Estamos invirtiendo sobre todo en ciudades como Madrid donde el acceso a alojamiento asequible y de calidad para estudiantes se ha convertido en un factor clave de competitividad universitaria y económica», apunta haciendo alusión al contexto que atraviesa el mercado inmobiliario en España, especialmente en algunas zonas especialmente tensionadas.

De hecho el sector ya considera estos edificios «una infraestructura social esencial» para los españoles. Ahora, con la llegada de junio y el inicio de la PAU y las nuevas matriculaciones, los estudiantes españoles comienzan su otra carrera: la de encontrar un piso sin arruinar a sus padres o encontrar hueco en una residencia.

Un 33% de jóvenes, pobres por la vivienda

Sin ir más lejos, según una monografía de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el 32,9% de los hogares jóvenes estaría en situación de pobreza si se tuviera en cuenta la renta disponible una vez cubiertos los gastos de vivienda, que sitúa este riesgo en el 24,5% cuando no se descuentan los gastos de vivienda.

El informe destaca que los jóvenes de entre 16 y 34 años emancipados destinan de media casi un 29% de los ingresos del hogar a la vivienda -10 puntos porcentuales más que los mayores de 34-, lo que refleja el hecho de que estos residen en mucha mayor proporción en alojamientos arrendados en alquiler de mercado, que es el régimen «que exige un mayor esfuerzo económico».

Como consecuencia, la tasa de pobreza de los hogares jóvenes asciende al 32,9% una vez descontados los gastos de vivienda, 9,9 puntos más que la registrada para el conjunto de la población (23%). En los hogares encabezados por inmigrantes este porcentaje se eleva al 52,3%.

El informe atribuye esta situación al desequilibrio entre la creación de nuevos hogares y la construcción de viviendas, ya que entre 2021 y 2025 se levantaron 454.000 viviendas nuevas frente a los 965.000 hogares creados en el mismo periodo, lo que supone que España solo construyó el 45% de las viviendas necesarias para absorber la nueva demanda.